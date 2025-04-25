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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》缺乏維生素D不只害骨鬆！ 研究：還影響攝護腺健康

2025/04/25 07:30

多項研究發現，維生素D缺乏的中老年人，攝護腺體積明顯變大；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

多項研究發現，維生素D缺乏的中老年人，攝護腺體積明顯變大；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一說到維生素D缺乏，許多人僅會聯想到骨質疏鬆！台灣營養基金會董事吳映蓉指出，維生素D缺乏不只容易引發骨鬆，更有多項研究發現，維生素D缺乏的中老年人，攝護腺體積明顯變大，因此它不只是骨質疏鬆的剋星，還能保護攝護腺健康，建議除了日曬外，可從秋刀魚、鯖魚、鮭魚、肝臟、牛肉或雞蛋等食材補充維生素D，增強攝護腺健康。

吳映蓉在臉書粉專「吳映蓉博士營養天地」發文分享新書《吃出青春抗老力，健康儲值從餐桌開始！》中指出，有「陽光維生素」之稱的維生素D，已被許多研究證實，對攝護腺的影響也很大。

1項研究針對322名60-75歲老人的研究發現，相較於血液中維生素D濃度正常者，維生素D缺乏的中老年人，攝護腺體積明顯變大，並伴隨有排尿緩慢的問題。

專家建議，除了日曬外，也可藉由鯖魚、鮭魚、肝臟、牛肉或雞蛋等食材補充維生素D；示意圖。（圖取自photoAC）

專家建議，除了日曬外，也可藉由鯖魚、鮭魚、肝臟、牛肉或雞蛋等食材補充維生素D；示意圖。（圖取自photoAC）

另1項研究，則是科學家給予小鼠餵食缺乏維生素D的食物，監控對子代造成的影響發現，相較於飲食不缺乏維生素D的控制組，長期缺乏維生素D的小鼠血中有大量攝護腺組織增生指標，攝護腺重量也顯著較重。在在說明維生素D是維持攝護腺健康的重要元素。

該如何補充維生素D？吳映蓉建議，除了日曬之外，平常就要攝取足夠的維生素D，像是秋刀魚、鯖魚、鮭魚，或是強化維生素D的乳製品、肝臟、牛肉或雞蛋等食材，來增強攝護腺的健康。

台灣營養基金會董事吳映蓉、台北醫學大學保健營養學系博士翁德志、營養師李芷薇共同著作《吃出青春抗老力，健康儲值從餐桌開始！》（吳映蓉提供）

台灣營養基金會董事吳映蓉、台北醫學大學保健營養學系博士翁德志、營養師李芷薇共同著作《吃出青春抗老力，健康儲值從餐桌開始！》（吳映蓉提供）

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