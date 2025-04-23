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健康 > 心理精神

不只看臉！康乃爾研究：女人憑「氣味」也能找到摯友

2025/04/23 13:12

有研究顯示，「氣味」具有增加好感度的效用。示意圖，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

有研究顯示，「氣味」具有增加好感度的效用。示意圖，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔記者陳成良／台北報導〕單憑氣味就能判斷是否會喜歡某人？美國康乃爾大學（Cornell University）新研究指出，女性似乎能做到。研究顯示，女性在實際見面前，僅靠嗅聞對方的氣味，就能準確預測自己對其好感度。

《每日郵報》報導，這項發表於《科學報告》（Scientific Reports）期刊的研究發現，一個人的「複合氣味」，即天生體味混合了體香劑、香水甚至飲食的氣息，可能是決定人際關係走向的隱形指標。

研究主持人、康乃爾大學心理學教授薩亞斯（Vivian Zayas）表示：「面對面交流時資訊量龐大，但氣味這個潛意識接收的訊息，卻能預測你最終是否會喜歡對方。」

研究團隊對40名18至30歲女性進行「快速交友」（speed-friending）實驗。參與者先拍照，再穿著棉質T恤進行日常活動12小時，以收集個人「複合氣味」。隨後，她們快速觀看他人照片（僅閃現100毫秒）評估「交友潛力」。但在實際互動前，還需嗅聞他人T恤並評分。接著，參與者進行10輪、每輪4分鐘的面對面交談。結束後，再次嗅聞評價同一批T恤。

結果顯示，最初僅憑氣味預測的好感度，與短暫互動後的評價高度一致。這意味著，先前的嗅聞經驗確實影響了後續判斷。研究人員認為，人的「複合氣味」提供了細微線索，助大腦判斷彼此是否契合。第一作者蓋比（Jessica Gaby）解釋，飲食、生活習慣（如養寵物、用何種洗衣精）等皆構成判斷依據。

有趣的是，嗅覺判斷並非固定不變。研究發現，面對面互動顯著改變了參與者對氣味的評價。若交談愉快，原先普通的氣味會變得更討喜；反之，若互動尷尬，氣味評價則會下降。

蓋比指出：「氣味影響判斷很合理，但最令人驚訝的是互動後的轉變。一次實際接觸就可能改變你對某人體味的感知。」

薩亞斯總結：「我們對他人的調適能力驚人，即便未曾意識。」這項研究暗示，鼻子可能比大腦更快「聞」出潛在好友。

人的「氣味」對社交之影響力超乎想像。研究顯示，女性在實際見面前，僅靠嗅聞對方的氣味，就能準確預測自己對其好感度。示意圖，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

人的「氣味」對社交之影響力超乎想像。研究顯示，女性在實際見面前，僅靠嗅聞對方的氣味，就能準確預測自己對其好感度。示意圖，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

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