9旬嬤置雙膝關節後能深蹲 5月追隨粉紅超跑遶境

91歲阿嬤置換雙膝後還能深蹲。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市后里區一名91歲阿嬤長年務農，雙膝關節嚴重退化，去（2024）年底痛到幾乎不能走，每個禮拜都到診所打止痛針，卻都沒有效果，由於她罹患三高還心律不整，擔心手術有風險，醫師會同其他科別先治療心臟問題，評估後確認穩定，在白沙屯媽祖遶境前，進行手術，阿嬤回診檢查，術後四個月，能自在走路，還能輕鬆深蹲，更能參加五月拔沙屯媽祖遶境活動。

台中大甲李綜合醫院副院長、骨科主治醫師王芳英表示，91歲的陳姓阿嬤雙膝嚴重退化性關節炎，屬於軟骨已經完全磨損，疼痛難耐的第四期，右腳膝蓋變形23度、左腳變形16度，雙膝變形到平時走路內八字、且疼痛難以忍受，家人每周帶她打止痛針至少兩次還是受不了，才決定到門診進一步檢查治療。

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王芳英指出，檢查後阿嬤需要置換人工關節，但是患者心肺功能不好、心律不整，因此建議先跨團隊、跨科合作，心臟科、胸腔內科先治療，治療一段時間後，二度評估阿嬤是否適合手術，確認穩定無虞，最後麻醉科評估沒問題，再替阿嬤置換人工關節。

王芳英說，手術一次2個多小時，考慮到患者體力不支，因此，先置換右腳後，等患者恢復體力，而且能下床走路後，隔兩天再置換左腳，雙膝蓋置換人工膝關節後，阿嬤雙腳已能打直，在他的指導下，術後兩天後已能爬樓梯進行復健。

阿嬤說，開刀後走路不再卡卡，非常的順，手術後都有聽醫師指示，乖乖地在家自行復健，在家門前走路，現在已經能到鄰居家串門子，恢復狀況不錯，白沙屯媽祖經過大甲時，要跟家人一起看熱鬧，也能放心的自己走，完全不用擔心。

王芳英說，現在是高齡化社會，很多阿公、阿嬤年紀80歲以上身體依舊硬朗，每天種田、散步，置換膝關節主要視患者實際的身體狀況，如果年紀輕身體狀況不好，反而不建議手術。

91歲阿嬤置換人工膝關節後，雙腳已經打直。（記者張軒哲攝）

大甲李綜合醫院副院長王芳英帶著患者爬樓梯復健。（記者張軒哲攝）

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