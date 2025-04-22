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健康網》經痛敷暖暖包好熱？ 研究：冷敷效果可能更好

2025/04/22 21:01

5個針對「經痛與冷熱敷」的研究發現，2個顯示「冷敷」減痛效果較佳、2個研究顯示冷熱敷效果「相當」，1個顯示「熱敷」效果較佳；圖為情境照。（圖取自freepik）

5個針對「經痛與冷熱敷」的研究發現，2個顯示「冷敷」減痛效果較佳、2個研究顯示冷熱敷效果「相當」，1個顯示「熱敷」效果較佳；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕氣溫漸漸變高，遇到月經來臨，這時敷暖暖包緩解經痛，恐怕會熱到中暑。高雄旭陽診所副院長許沛揚分享過往5個針對「經痛與冷熱敷」的研究發現，2個顯示「冷敷」減痛效果較佳、2個研究顯示冷熱敷效果「相當」，只有1個研究顯示「熱敷」效果較佳，或許在天熱的時候，女孩們可以考慮冷敷止痛。

許沛揚在「Threads」發文指出，關於該怎麼緩解經痛？什麼研究都有人做過，其中打破一般人認知的研究便是「經痛的時候，冷敷熱敷都有幫助，而冷敷效果可能更好些」，但可惜的是， 由於5個研究設計都太簡略、證據力太低，因此作者最後只能勉強給出「冷敷對經痛可能稍佳」的建議。

許沛揚說，冷、熱敷所造成的減痛機轉稍有不同，也因此不難想像對每個人的減痛效果會有差異。「冷敷較佳」只能說是勉強給出的建議，以目前的研究結果，建議大家兩種方式「都嘗試看看」，然後選擇適合自己的做法。

許沛揚提醒，即便冷、熱敷能止痛，但經痛還是要找原因，如果有經痛困擾，最好還是先諮詢過醫師，經過檢查，才能得到更全面的止痛建議。

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