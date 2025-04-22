健康網》親子外食不踩雷！ 醫：挑兒童餐避開4陷阱

戴定恩指出，炸雞塊、炸魚塊、炸薯條是孩子的最愛，但含高油脂與反式脂肪，熱量超標，長期恐導致肥胖與心血管負擔；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕因工作繁忙，來不及煮，或是想要慰勞一下家人，因此帶孩子外出「吃好料」。然而，孩子吃完後，卻喊肚子痛、便秘、脹氣，這些問題很可能與不當的外食選擇有關。好幸福泌尿科體系醫療長戴定恩提醒，兒童餐若挑錯，恐踩到「健康地雷」，包含熱量超高的炸物、蔬菜攝取不足、蛋白質含量不夠、糖分超標的飲料，將影響孩子腸胃與發育健康。

戴定恩於臉書專頁「熱血暖男 戴定恩醫師｜台北 文山 新店 泌尿科 疝氣 結石 攝護腺專業」分享挑選兒童餐的健康指南，呼籲爸媽在外食時慎選內容，避開以下常見陷阱：

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炸物香酥脆 熱量驚人

戴定恩指出，炸雞塊、炸魚塊、炸薯條是孩子的最愛，但含高油脂與反式脂肪，熱量超標，長期恐導致肥胖與心血管負擔。建議改選烤雞腿、清蒸魚等烤蒸煮料理；小點心可選地瓜或玉米筍，健康又有口感。

少蔬菜 纖維攝取低

許多兒童餐僅有少量蔬菜裝飾，易導致孩子腸胃蠕動慢、排便不順。戴定恩建議家長，可將孩子主食可換成糙米飯、燕麥飯或全麥麵包；搭配多彩蔬菜如紅椒、黃瓜、紫甘藍，不挑食、營養更均衡。

戴定恩提醒，許多兒童餐僅有少量蔬菜裝飾，建議搭配多彩蔬菜如紅椒、黃瓜、紫甘藍，營養更均衡；圖為情境照。（圖取自freepik）

蛋白質攝取不足 影響成長

戴定恩說明，孩子成長期需充足蛋白質，助肌肉、骨骼發展，但部分兒童餐僅提供少量炸雞，根本不夠。建議選擇以魚肉、雞肉、豆腐為主餐，搭配水煮蛋或荷包蛋；飲品則可選低糖牛奶或無糖豆漿補充。

飲料陷阱 糖分超標

可愛的卡通果汁或奶昔常是「糖分炸彈」，不僅增加蛀牙風險，也可能影響專注力。建議別選含糖飲料，以白開水、無糖茶為首選；若孩子堅持，可選低糖優格飲或鮮榨果汁（減糖少冰）。

戴定恩強調，外食並不可怕，關鍵在於聰明選擇。爸媽們別被可愛餐盤迷惑，下次外出用餐時，不妨依照這些建議，讓孩子吃得健康又開心。

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