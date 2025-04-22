健康網》春困嗜睡不容忽視！ 醫提醒：恐為4腦部健康警訊

謝炳賢表示，嗜睡過於頻繁或嚴重，可能隱含腦部健康的警訊，包含腦部供血不足、睡眠呼吸中止症、憂鬱症與腦部神經傳導異常，或為阿茲海默症早期徵兆；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春天是萬物復甦的季節，但不少人卻發現自己在此時特別容易感到疲倦、想睡覺。對此，陽明交大附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢提醒，這種俗稱「春困」的現象，若過於頻繁或嚴重，可能隱含腦部健康的警訊：包含腦部供血不足、睡眠呼吸中止症、憂鬱症與腦部神經傳導異常，或為阿茲海默症早期徵兆，應提高警覺。

謝炳賢於臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」指出，造成春季嗜睡的原因可能與以下幾項腦部問題有關：

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1. 腦部供血不足：腦部需穩定供血以維持正常運作，若因低血壓、動脈硬化或頸動脈狹窄導致循環不佳，恐引發腦部供氧不足，進而造成嗜睡、頭暈、記憶力下降等問題。

2. 睡眠呼吸中止症：患者在睡眠中會短暫停止呼吸，使大腦長期處於缺氧狀態，不僅導致白天嗜睡、注意力不集中，也增加腦中風與心血管疾病風險。

3. 憂鬱症與腦部神經傳導異常：憂鬱症不僅影響情緒，還可能干擾神經傳導物質如血清素、多巴胺的正常運作，引發精神倦怠、嗜睡或失眠，長期更可能導致腦部退化及認知功能受損。

4. 阿茲海默症早期徵兆：不少人誤以為阿茲海默症僅與記憶力有關，其實長期嗜睡、反應遲鈍也可能是初期症狀之一。研究顯示，大腦在疾病初期可能出現慢性發炎與代謝異常，影響日間清醒程度與思緒清晰度。

謝炳賢提醒，若只是偶爾感到疲倦，大可不必過度擔心。但若嗜睡情況持續加劇，無論作息如何調整都無法改善，甚至影響到學業、工作或日常生活，建議儘早就醫檢查，及早排除潛在的腦部疾病風險。

謝炳賢表示，不少人誤以為阿茲海默症僅與記憶力有關，其實長期嗜睡、反應遲鈍也可能是初期症狀之一；圖為情境照。（圖取自freepik）

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