出國記得防蚊！屈公病移入創下近18年新高

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明最新傳染病疫情。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕出國記得防蚊！衛福部疾管署今（22日）公布，今（2025）年累計11例境外移入屈公病，創下列入法定傳染病以來近18年同期新高，同時境外移入登革熱累計44例，則是近5年來次高，個案感染地均是以印尼為主。

疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，今年累計11例屈公病，均為境外移入，感染國家以印尼9例最多，其次為菲律賓及斯里蘭卡各1例。

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疾管署副署長羅一鈞表示，在其中包括1起家庭群聚，為台南市一對夫妻，分別是50多歲男性、30多歲女性，在春節期間至印尼探親時出現關節痛、肌肉痛，2月初返國後就醫採檢均確診。

羅一鈞說明，屈公病為第二類法定傳染病，透過埃及斑蚊及白線斑蚊叮咬傳播，與登革熱病媒蚊相同。發病初期症狀與登革熱相似，主要包含發燒、關節痛、頭痛、噁心、嘔吐、疲倦、肌肉疼痛或皮疹。

不過，羅一鈞提到，屈公病的病名為音譯，英文疾病名稱「Chikungunya」在非洲坦尚尼亞當地語就是指「痛得將身體彎起來」，主要是因為部分病患會有嚴重關節疼痛症狀，甚至倦怠感與關節痛會持續數週至數月，與登革熱多快速好轉的情形不同。

羅一鈞指出，相對於登革熱，屈公病較少出現重症，但新生兒、年長者，或是有高血壓、糖尿病、心血管疾病的慢性病患，仍是重症高風險族群。

另外，有關登革熱方面，國內上週新增2例境外移入，感染國家均為印尼；今年累計44例登革熱，均為境外移入，為近5年同期次高，感染國家以印尼21例為多，其次為菲律賓8例及越南5例。

羅一鈞提醒，民眾前往東南亞或南亞要注意防蚊，在國內則是台南市自4月1日起已祭出新措施，只要查獲孳生源者，也就是孑孓就開罰，不會有勸導期，可處以3千元至1.5萬元罰鍰，期盼家家戶戶落實巡、倒、清、刷等防治措施。

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