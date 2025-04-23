自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》疲倦、骨痠、情緒差恐缺「它」 營養師：補充魚蛋奶

2025/04/23 07:30

營養師分享，缺乏維生素D者可以補充魚、蛋、奶3類食物；示意圖。（圖取自freepik）

營養師分享，缺乏維生素D者可以補充魚、蛋、奶3類食物；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您是否常常覺得疲倦、骨頭痠、心情鬱悶、免疫力差？有時候不一定是太操勞，很可能只是缺乏營養素。營養師張珮蓁在臉書專頁「Patty營養師 陪你一起吃」發影片分享，有上述情況者，很可能是長期缺維生素D所致，可以透過補充魚、蛋、奶3類食物來緩解症狀。

維生素D不足 身心皆受影響

國健署也在臉書專頁說明，維生素D與人體健康息息相關，它能維持血液中的鈣離子平衡、幫助骨骼與牙齒的生長發育、維持神經肌肉正常功能。不只如此，張珮蓁表示，維生素D還跟免疫調節、情緒穩定有關。

張珮蓁指出，台灣有超過8成以上的人維生素D不足，尤其是一看到太陽就躲進屋簷下的人，或是一看到太陽就把自己包緊緊的人。有此情況者，不只骨頭不健康，還會造成免疫力下降、心情不好。國健署補充，缺乏維生素D甚至與癌症、心血管疾病及感染問題有關，不可輕忽。

營養師指出，維生素D不足不只骨頭不健康，還會有免疫力下降、心情不好等問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師指出，維生素D不足不只骨頭不健康，還會有免疫力下降、心情不好等問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

食補+日曬 獲取維生素D

張珮蓁分享，想要補足維生素D，可以攝取魚、奶、蛋3類食物，國健署也列出富含油脂的魚類，如鮭魚、鰻魚、鯖魚等；此外，也可以攝取蕈菇類，如香菇、黑木耳等皆含有大量維生素D。素食者則可以透過補充乾香菇來獲得營養素。

國健署呼籲，適度日照能讓身體合成維生素D，對健康有益。最佳曬太陽時間為早上9點至10點、下午3點至4點；臉部、手臂、手掌及腿部每次日曬15分鐘，每周3-4次即可。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中