健康網》疲倦、骨痠、情緒差恐缺「它」 營養師：補充魚蛋奶

營養師分享，缺乏維生素D者可以補充魚、蛋、奶3類食物；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您是否常常覺得疲倦、骨頭痠、心情鬱悶、免疫力差？有時候不一定是太操勞，很可能只是缺乏營養素。營養師張珮蓁在臉書專頁「Patty營養師 陪你一起吃」發影片分享，有上述情況者，很可能是長期缺維生素D所致，可以透過補充魚、蛋、奶3類食物來緩解症狀。

維生素D不足 身心皆受影響

國健署也在臉書專頁說明，維生素D與人體健康息息相關，它能維持血液中的鈣離子平衡、幫助骨骼與牙齒的生長發育、維持神經肌肉正常功能。不只如此，張珮蓁表示，維生素D還跟免疫調節、情緒穩定有關。

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張珮蓁指出，台灣有超過8成以上的人維生素D不足，尤其是一看到太陽就躲進屋簷下的人，或是一看到太陽就把自己包緊緊的人。有此情況者，不只骨頭不健康，還會造成免疫力下降、心情不好。國健署補充，缺乏維生素D甚至與癌症、心血管疾病及感染問題有關，不可輕忽。

營養師指出，維生素D不足不只骨頭不健康，還會有免疫力下降、心情不好等問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

食補+日曬 獲取維生素D

張珮蓁分享，想要補足維生素D，可以攝取魚、奶、蛋3類食物，國健署也列出富含油脂的魚類，如鮭魚、鰻魚、鯖魚等；此外，也可以攝取蕈菇類，如香菇、黑木耳等皆含有大量維生素D。素食者則可以透過補充乾香菇來獲得營養素。

國健署呼籲，適度日照能讓身體合成維生素D，對健康有益。最佳曬太陽時間為早上9點至10點、下午3點至4點；臉部、手臂、手掌及腿部每次日曬15分鐘，每周3-4次即可。

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