8旬婦心臟沒力 走幾步就喘！「體外反博治療」戶外散步更輕鬆

84歲婦人飽受胸痛胸悶所苦，走兩步就氣喘吁吁；接受「體外反博治療」後，狀況明顯改善。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔記者陳建志／台中報導〕84歲黃姓婦人飽受胸痛胸悶所苦，走沒兩步就氣喘吁吁，近日只敢在客廳活動不敢出門；就醫檢查發現患有高血壓、糖尿病等慢性病，心室射出率也低到僅20%，是典型心臟衰竭症狀。但考量年紀大，手術風險偏高，建議採自費非侵入性「體外反博治療」，療程結束後症狀明顯改善，還能戶外散步半小時，讓她相當開心。

亞洲大學附屬醫院心臟內科醫師郭勛南指出，心臟衰竭常被稱作「心臟無力」，因心臟無力無法打出足夠的血液滿足身體的需要，可說是各種心臟疾病的最終結局。症狀包括容易喘、咳嗽、疲累，走沒幾步就得停下休息，甚至無法爬樓梯，嚴重者還會出現呼吸困難、水腫、心絞痛等。

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郭勛南表示，該名患者不僅血糖高、血壓高，還曾經動過心導管支架手術，是心臟衰竭的高風險族群，加上年齡老邁且血管過於狹小，檢查後發現她的左心室射出分率只有20%（正常值60%以上），左心室擴張期指數也高達70mm（正常值為52mm以下），綜合阿嬤描述自身狀況，確認已達到嚴重心臟衰竭程度。

郭勛南指出，除安排患者住院觀察，也給予藥物治療，因情況沒有明顯改善，但又不宜再做介入性手術，討論後建議安排為期35週、每週5天、每次1小時的自費「體外反博治療」（EECP），第3週治療結束後，患者明顯覺得胸痛情形減少、運動耐受度提高，以前稍微走久一點就會喘的情況也消失，整個療程結束後，精神、體力都明顯變好。

郭勛南介紹，體外反博治療是一種非侵入性的心血管治療技術，主要用於改善心臟血流，對於患有穩定性心絞痛或心臟病的患者特別有效，其原理是透過促進血液循環以提升心臟供氧效率，治療時患者會穿戴氣壓式的袖套，透過壓力反覆施加及釋放，藉由機械作用提高主動脈舒張壓，減低主動脈收縮壓，讓心臟冠脈血流量增加，幫助心臟更有效地工作。

郭勛南提醒，此方式適用對象以無法接受侵入性手術，或藥物長期治療效果不佳的患者為主，患者也需遵照醫囑服用心血管藥物、良好正常作息、飲食方式等，才能維持良好生活品質，降低各種心血管急症的發生風險。

郭勛南醫師（左2）介紹，體外反博治療是一種非侵入性的心血管治療技術，主要用於改善心臟血流，對於患有穩定性心絞痛或心臟病的患者特別有效。圖為情境照，圖中人物與本文無關。（記者陳建志攝）

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