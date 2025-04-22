自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

8旬婦心臟沒力 走幾步就喘！「體外反博治療」戶外散步更輕鬆

2025/04/22 14:51

84歲婦人飽受胸痛胸悶所苦，走兩步就氣喘吁吁；接受「體外反博治療」後，狀況明顯改善。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

84歲婦人飽受胸痛胸悶所苦，走兩步就氣喘吁吁；接受「體外反博治療」後，狀況明顯改善。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔記者陳建志／台中報導〕84歲黃姓婦人飽受胸痛胸悶所苦，走沒兩步就氣喘吁吁，近日只敢在客廳活動不敢出門；就醫檢查發現患有高血壓、糖尿病等慢性病，心室射出率也低到僅20%，是典型心臟衰竭症狀。但考量年紀大，手術風險偏高，建議採自費非侵入性「體外反博治療」，療程結束後症狀明顯改善，還能戶外散步半小時，讓她相當開心。

亞洲大學附屬醫院心臟內科醫師郭勛南指出，心臟衰竭常被稱作「心臟無力」，因心臟無力無法打出足夠的血液滿足身體的需要，可說是各種心臟疾病的最終結局。症狀包括容易喘、咳嗽、疲累，走沒幾步就得停下休息，甚至無法爬樓梯，嚴重者還會出現呼吸困難、水腫、心絞痛等。

郭勛南表示，該名患者不僅血糖高、血壓高，還曾經動過心導管支架手術，是心臟衰竭的高風險族群，加上年齡老邁且血管過於狹小，檢查後發現她的左心室射出分率只有20%（正常值60%以上），左心室擴張期指數也高達70mm（正常值為52mm以下），綜合阿嬤描述自身狀況，確認已達到嚴重心臟衰竭程度。

郭勛南指出，除安排患者住院觀察，也給予藥物治療，因情況沒有明顯改善，但又不宜再做介入性手術，討論後建議安排為期35週、每週5天、每次1小時的自費「體外反博治療」（EECP），第3週治療結束後，患者明顯覺得胸痛情形減少、運動耐受度提高，以前稍微走久一點就會喘的情況也消失，整個療程結束後，精神、體力都明顯變好。

郭勛南介紹，體外反博治療是一種非侵入性的心血管治療技術，主要用於改善心臟血流，對於患有穩定性心絞痛或心臟病的患者特別有效，其原理是透過促進血液循環以提升心臟供氧效率，治療時患者會穿戴氣壓式的袖套，透過壓力反覆施加及釋放，藉由機械作用提高主動脈舒張壓，減低主動脈收縮壓，讓心臟冠脈血流量增加，幫助心臟更有效地工作。

郭勛南提醒，此方式適用對象以無法接受侵入性手術，或藥物長期治療效果不佳的患者為主，患者也需遵照醫囑服用心血管藥物、良好正常作息、飲食方式等，才能維持良好生活品質，降低各種心血管急症的發生風險。

郭勛南醫師（左2）介紹，體外反博治療是一種非侵入性的心血管治療技術，主要用於改善心臟血流，對於患有穩定性心絞痛或心臟病的患者特別有效。圖為情境照，圖中人物與本文無關。（記者陳建志攝）

郭勛南醫師（左2）介紹，體外反博治療是一種非侵入性的心血管治療技術，主要用於改善心臟血流，對於患有穩定性心絞痛或心臟病的患者特別有效。圖為情境照，圖中人物與本文無關。（記者陳建志攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中