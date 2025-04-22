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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》年過50健康亮紅燈？ 學者推「1運動」 軟化血管又抗老

2025/04/22 12:41

學者指出，走路好處多，不僅能讓血管軟化而不老，還能提升心肺功能；圖為情境照。（圖取自freepik）

學者指出，走路好處多，不僅能讓血管軟化而不老，還能提升心肺功能；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您是否因為工作忙碌而長期缺乏運動？小心年過50，肥胖找上門！營養學者洪泰雄在臉書專頁發文分享，經年累月大吃大喝又缺乏運動者，邁入50歲時，身體質量指數（Body Mass Index，BMI）容易過高，不僅啤酒肚及內臟脂肪型肥胖易找上門，還可能有新陳代謝症候群問題。對此，他表示，多走路，對健康有好處。許多研究老年醫學的日本大學指出，走路不僅能讓血管軟化而不老、預防動脈硬化，還能提升心肺功能、促進血液循環。

BMI標準

國健署表示，根據世界衛生組織的說法，吸菸、飲酒過量、飲食不健康及身體活動不足等4種不健康的生活習慣是4大非傳染疾病（癌症、糖尿病、心血管疾病、慢性呼吸道疾病）的主要危險因子。面對體位議題，世界各國均採世界衛生組織之方法，以身體質量指數「體重（公斤）／身高2（公尺2）」作為健康體位、過重和肥胖的切點。

依據衛生福利部公布之體位定義，18歲以上成人區分為4種體位，分別是過輕（BMI＜18.5）、正常（18.5≦BMI＜24.0）、過重（24.0≦BMI＜27.0），及肥胖（BMI≧27.0）。

國健署分享世界衛生組織衡量體位的方法，以身體質量指數區分過輕、健康、過重和肥胖；示意圖。（圖取自freepik）

國健署分享世界衛生組織衡量體位的方法，以身體質量指數區分過輕、健康、過重和肥胖；示意圖。（圖取自freepik）

快走好處多護心又能減肥

洪泰雄分享，很多研究老年醫學的日本大學指出，有氧快走的效果不勝枚舉，像是可以減輕血管負擔，讓疲勞，變硬的血管恢復柔軟，使血管不容易阻塞，預防動脈硬化，提高心肺功能，還可以促進血液循環，讓血液清澈，使主動脈等大血管的內皮細胞血液循環變好。

同時，也能增加高密度膽固醇（HDL）、降低低密度膽固醇（LDL），並降低血壓、血糖與中性脂肪等。洪泰雄說，走路10幾分鐘就能增加幾百卡路里的消耗量，有助於減肥而不復胖。

何時開始都不晚！洪泰雄鼓勵民眾，為了健康著想，可以開始健走，持續一段時間，BMI值一定下降，加上飲食控制得宜的話，活到99歲也沒問題。

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