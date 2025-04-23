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健康網》雞蛋怎麼冰？ 專家解密這樣做延長保質期

2025/04/23 06:31

洪泰雄說，雞蛋若1週內會食用，可於室溫下保存；若想保存更長時間，最好以原包裝放在冰箱中，可延長保質期，減緩細菌滋生；示意圖。（圖取自freepik）

洪泰雄說，雞蛋若1週內會食用，可於室溫下保存；若想保存更長時間，最好以原包裝放在冰箱中，可延長保質期，減緩細菌滋生；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕雞蛋是家中常備食物之一，買回家到底如何保存才正確？營養學者洪泰雄說明，雞蛋是否需要放冰箱，取決於想要保存多久。若1週內會食用，可於室溫下保存，不需置於冰箱；若想保存更長時間，最好以原包裝（或密封袋）放在冰箱中，可延長雞蛋保質期，減緩細菌滋生，並防止雞蛋吸收其他食物氣味。

食用時間決定存放方式

洪泰雄於臉書發文指出，雞蛋的保存方式，取決於食用的時間，如果打算在幾天或1週內食用，其實不需要將它們放在冰箱中，可以在室溫下保存，但最好存放在乾燥、陰涼且通風的地方。

洪泰雄說，但若想將雞蛋保存更長時間，最好還是放在冰箱中，因冰箱中的低溫可以延長雞蛋的保質期。此外，將雞蛋放在冰箱中，還可減緩細菌的滋生速度。須注意的是，如果將雞蛋放在冰箱中，最好將它們存放在原包裝中，或將其放入密封袋，可以防止雞蛋吸收冰箱中其他食物的氣味。

尖端、圓端朝上朝下質量無影響

洪泰雄指出，有些人認為雞蛋應該尖端朝下放置，有些人則認為雞蛋應該圓端朝下放置。事實上，兩種方式都可以，沒有絕對正確的答案。認為將雞蛋尖端朝下放置可以延長其保質期，這是因為雞蛋內部的胚芽囊位於較大的圓端上方，如果將尖端朝下放置，可以使胚芽囊中的空氣囊位於上方，不會接觸蛋黃，從而減少空氣囊中的空氣與蛋黃的接觸，保持蛋黃的新鮮程度，但這種差異並不會對味道或質量產生很大的影響。

洪泰雄表示，另一方面，圓端朝下放置的好處是，可以防止蛋黃中的蛋白質過於接觸蛋殼，從而減少細菌滋生的風險。此外，圓端朝下放置的蛋也更穩定，不太容易滾動。總之，無論將雞蛋尖端或圓端朝下放置，只要它們被存放在適當的條件下，就可以延長保質期。

洪泰雄指出，無論將雞蛋尖端或圓端朝下放置，並不會對味道或質量產生很大影響，只要存放在適當條件下，就可延長保質期；情境照。（圖取自freepik）

洪泰雄指出，無論將雞蛋尖端或圓端朝下放置，並不會對味道或質量產生很大影響，只要存放在適當條件下，就可延長保質期；情境照。（圖取自freepik）

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