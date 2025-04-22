健康網》世界地球日抗不良空品！ 國健署授3招提升防護力

國健署提供3個抵禦不良空品的辦法，減少室外活動、加強個人衛生防護以及隨時查詢空氣品質；示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（22）日是第55屆世界地球日，國民健康署在臉書專頁及網頁發文響應，推動綠色能源與空污自我防護實踐，盼全民一起守護地球。面對不良的空氣品質時，國健署提供3個抵禦方法，如減少室外活動、加強個人衛生防護以及隨時查詢空氣品質，保護自己與家人健康。

國健署表示，空氣污染被世界衛生組織（WHO）認定為影響人類健康的重要環境因素之一，與氣喘、慢性支氣管炎、心臟病及中風等疾病息息相關。根據美國國家環境健康科學研究所（NIEHS）指出，改善空氣品質可有效降低死亡率及就醫率，並減少醫療支出，進而提升整體健康福祉。

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國健署說，依據環境部的空氣品質監測網資料，當空氣品質指標（AQI）達橘色警示（101-150）時，對敏感族群有健康影響，若進一步達「紅色警示（151-200）」，則對所有族群皆有健康影響。對此，國健署也列出了以下幾個自我防護措施供民眾參考：

3招抵禦不良空品 提升自我保護力

●減少室外活動：儘量減少室外活動與高強度活動，尤其是氣喘及呼吸道疾病患者，更應改以室內中低強度活動，避免或減少有深呼吸的行為。

●提升自我保護力：由室外進入室內後，可加強個人衛生防護，例如洗手、洗臉、清潔鼻腔等。並要遠離過敏原及誘發源，同時注意均衡飲食、身體適當的活動或伸展等，必要外出時，也應適時配戴口罩。

國健署提醒，空品不佳時可加強個人衛生防護，如洗手、洗臉、清潔鼻腔等；示意圖。（資料照）

●隨時查詢空氣品質：透過國民健康署與交通部中央氣象署共同合作開發「樂活氣象APP-健康氣象服務」，民眾可以免費下載使用，隨時掌握最新健康氣象動態及即時空品數據，也可瞭解目前所在地的空氣品質及細懸浮微粒即時監測結果，提早因應及預防。

綠能+節能 實踐健康永續

國健署分享，節約能源也是守護環境的方法。依據聯合國資料指出，減少化石燃料使用、推動太陽能、風能等綠色能源，不僅有助於改善空氣品質，還能降低因污染導致的慢性疾病與心理壓力。

因此，國健署鼓勵社區、學校及職場，參與綠色生活的倡議，透過日常實踐如綠色交通、低碳飲食與節能行為，從個人的生活習慣改變做起，共同打造潔淨的健康環境，讓愛地球的力量從自己出發。

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