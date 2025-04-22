AI助攻大腸鏡檢查 即時揪出小瘜肉防病變

林德福醫師表示，AI影像辨識系統輔助大腸鏡檢查，可以讓每次檢查更精準。（大千綜合醫院提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕55歲劉姓男子參加國健署補助的糞便潛血檢查，結果呈現陽性，因此到醫院接受進一步的大腸鏡檢查。但他檢查當天腸道清得不夠乾淨，部分區域仍有液態狀糞便，影響醫師檢查。經醫師搭配人工智慧（AI）影像辨識系統，發現局部被糞便覆蓋的一顆約0.5公分的小瘜肉，經切除後病理化驗，證實為腺瘤性瘜肉，屬於大腸癌的前期型態，預防日後轉變為惡性腫瘤的健康威脅。

苗栗市大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師林德福表示，大腸直腸癌的發生率與死亡率居高不下，大腸腺瘤早期發現與切除正是預防大腸直腸癌的關鍵，而大腸鏡一直是最準確的檢查方式之一，能即時觀察腸道內部並切除異常病灶。但即使是經驗豐富的內視鏡醫師，也可能在檢查過程中遺漏約10至20%的腺瘤，特別是比較小或扁平的瘜肉。因此，人工智慧（AI）影像辨識系統的導入，就能提升醫師發現大腸腺瘤的機率。

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根據國際研究顯示，人工智慧（AI）影像辨識系統的優點包含，提升約20%的腺瘤偵測率；可降低55%的腺瘤遺漏率；即使是小於5mm的微小病灶，也能被系統及時提示；有效增加每次檢查中被發現的腺瘤數量。

林德福建議，50歲以上民眾，或家族有大腸癌病史者；糞便潛血檢查陽性者；曾發現大腸瘜肉或腺瘤者；曾罹患大腸癌者；有下消化道出血，或不明原因的缺鐵性貧血者；長期腹瀉、腹痛、排便習慣改變等症狀者，可考慮接受AI系統輔助大腸鏡檢查。

透過大腸鏡NBI窄頻影像系統，進一步確認為腺瘤性瘜肉，須立即切除。（大千綜合醫院提供）

AI影像辨識系統發現大腸瘜肉後，即時在畫面中提示（白色框）。（大千綜合醫院提供）

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