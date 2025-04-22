腹股溝疝氣又復發 達文西手術有效修補

後天性腹股溝疝氣有時候與長時間站立、提重物、慢性咳嗽或便秘等腹壓增加有關。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕69歲林先生一年多來有腹痛、左側下腹部突起症狀，懷疑為疝氣卻並未就醫處置，近日因患處無法推回，導致無法排便且疼痛不止，曾接受緊急手術，將壞死腸道切除後直接腸道吻合，不料才一個月患處復發，且右側也有疝氣情形，到醫院求診，醫師考量上次手術可能有沾黏情形且復發性疝氣情況複雜，改以達文西微創手術將突出囊袋復位，並以人工網膜修補，隔日即平安出院。

台北慈濟醫院一般外科醫師陳昱天指出，人體皮膚下的組織結構由外而內依次為皮膚、皮下脂肪、筋膜、肌肉層及腹膜，腹股溝疝氣是指腹膜底下的腸道透過腹壁的薄弱處或缺口突出，形成囊狀結構，其成因可分為先天性與後天性，先天性多因腹股溝管未完全閉合；後天性則有時候與長時間站立、提重物、慢性咳嗽或便秘等腹壓增加有關。

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陳昱天指出，腹股溝疝氣的症狀因人而異，輕者可能無明顯不適，僅在例行檢查時發現腹股溝處突起，典型症狀包括患處有沉重感、鈍痛，且在咳嗽、搬重物或長時間站立時加劇，部分女性可能出現不明確的骨盆不適，但若是突出的腸道卡住在外，就可能因缺血而壞死，導致劇烈腹痛、噁心、嘔吐及腸阻塞，嚴重時甚至引發敗血症，需緊急手術處理。

觸診為腹股溝疝氣的主要診斷方式，必要時才會以超音波及電腦斷層輔助判定嚴重程度，修補方式有直接將周圍組織縫合以及覆蓋人工網膜兩種方式，可透過傳統手術、腹腔鏡微創手術與達文西微創手術執行。

以林先生為例，由於第一次手術的醫師是在緊急情況之下也做了壞死腸段切除，因此可能有感染疑慮，所以沒有使用人工網膜修補，加上術後復發且出現雙側腹股溝疝氣，腹腔鏡手術的傷口位置以及視野、空間都較為受限，達文西手術就成為優先選擇。

台北慈濟醫院一般外科醫師陳昱天。（台北慈濟醫院提供）

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