健康網》腳丫臭烘烘？ 中醫授食療、穴位全解方

想要減緩腳臭，中醫師建議少吃辛辣、油炸、生冷及冰涼冷飲、甜食等；平時也可以多穿涼鞋、拖鞋通風、定期換穿鞋襪等；情境照。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣悶熱，出外一整天回家脫鞋，刺鼻異味叫人退避三舍？風澤中醫診所副院長郭懿潔建議，要減緩腳臭，可以按壓太白、湧泉以及足三里穴；或透過清熱利濕的藥材，如蒼朮、黃柏、艾葉泡腳；少吃辛辣、油炸、生冷及冰涼冷飲、甜食等；適量喝薏仁水、黑豆茶，幫助祛濕；平時也可以多穿涼鞋、拖鞋通風、定期換穿鞋襪等，還你香噴噴腳丫。

郭懿潔在臉書專頁「郭懿潔 中西醫師」發文說明，腳氣又稱「原發性局部多汗症」，特別常見於手掌、腳底與腋下，與交感神經過度活化有關，並非疾病，而是一種體質。而腳底因為汗腺分布密集，加上長時間悶在鞋子裡，汗水無法蒸發，就成了細菌的溫床，產生刺鼻的異味。

請繼續往下閱讀...

中醫治療腳氣 對證下藥

●氣虛型：稍微走動腳就濕，汗黏不臭，容易疲憊、氣短懶言，用玉屏風散補氣歛汗。

●脾虛濕盛型：腳汗多且黏，容易腳臭，常有疲倦、食慾不佳、腹脹等，用參苓白朮散健脾驅濕。

●濕熱下注型：腳底潮濕、氣味明顯，可能伴隨腳癬搔癢，小便短赤、大便黏滯。用龍膽瀉肝湯清熱利濕。

●陰虛火旺型：雖腳汗不多，但稍熱就出，氣味偏酸，常午後潮熱、口乾、心煩。用知柏地黃丸滋陰降火。

中醫師指出，想要減緩腳臭問題，可以按壓太白穴、湧泉穴、足三里穴。（圖擷取自郭懿潔臉書）

減緩腳氣解方一次看

郭懿潔補充，減緩腳氣，也可以按壓太白穴、湧泉穴、足三里穴；或透過中藥足浴泡腳，用清熱利濕的藥材，如蒼朮、黃柏、艾葉等，溶解藥材後溫水泡腳，每週3次，1次15分鐘；少吃辛辣、油炸、生冷及冰涼冷飲、甜食等；可適量喝薏仁水、黑豆茶，幫助祛濕；多穿涼鞋、拖鞋通風，襪子每月定期更換；鞋子盡量保持乾燥，可放竹炭包吸濕除臭。也不要太頻繁穿同一雙鞋。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法