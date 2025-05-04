自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》腳丫臭烘烘？ 中醫授食療、穴位全解方

2025/05/04 21:18

想要減緩腳臭，中醫師建議少吃辛辣、油炸、生冷及冰涼冷飲、甜食等；平時也可以多穿涼鞋、拖鞋通風、定期換穿鞋襪等；情境照。（圖取自photoAC）

想要減緩腳臭，中醫師建議少吃辛辣、油炸、生冷及冰涼冷飲、甜食等；平時也可以多穿涼鞋、拖鞋通風、定期換穿鞋襪等；情境照。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣悶熱，出外一整天回家脫鞋，刺鼻異味叫人退避三舍？風澤中醫診所副院長郭懿潔建議，要減緩腳臭，可以按壓太白、湧泉以及足三里穴；或透過清熱利濕的藥材，如蒼朮、黃柏、艾葉泡腳；少吃辛辣、油炸、生冷及冰涼冷飲、甜食等；適量喝薏仁水、黑豆茶，幫助祛濕；平時也可以多穿涼鞋、拖鞋通風、定期換穿鞋襪等，還你香噴噴腳丫。

郭懿潔在臉書專頁「郭懿潔 中西醫師」發文說明，腳氣又稱「原發性局部多汗症」，特別常見於手掌、腳底與腋下，與交感神經過度活化有關，並非疾病，而是一種體質。而腳底因為汗腺分布密集，加上長時間悶在鞋子裡，汗水無法蒸發，就成了細菌的溫床，產生刺鼻的異味。

中醫治療腳氣 對證下藥

●氣虛型：稍微走動腳就濕，汗黏不臭，容易疲憊、氣短懶言，用玉屏風散補氣歛汗。

●脾虛濕盛型：腳汗多且黏，容易腳臭，常有疲倦、食慾不佳、腹脹等，用參苓白朮散健脾驅濕。

●濕熱下注型：腳底潮濕、氣味明顯，可能伴隨腳癬搔癢，小便短赤、大便黏滯。用龍膽瀉肝湯清熱利濕。

●陰虛火旺型：雖腳汗不多，但稍熱就出，氣味偏酸，常午後潮熱、口乾、心煩。用知柏地黃丸滋陰降火。

中醫師指出，想要減緩腳臭問題，可以按壓太白穴、湧泉穴、足三里穴。（圖擷取自郭懿潔臉書）

中醫師指出，想要減緩腳臭問題，可以按壓太白穴、湧泉穴、足三里穴。（圖擷取自郭懿潔臉書）

減緩腳氣解方一次看

郭懿潔補充，減緩腳氣，也可以按壓太白穴、湧泉穴、足三里穴；或透過中藥足浴泡腳，用清熱利濕的藥材，如蒼朮、黃柏、艾葉等，溶解藥材後溫水泡腳，每週3次，1次15分鐘；少吃辛辣、油炸、生冷及冰涼冷飲、甜食等；可適量喝薏仁水、黑豆茶，幫助祛濕；多穿涼鞋、拖鞋通風，襪子每月定期更換；鞋子盡量保持乾燥，可放竹炭包吸濕除臭。也不要太頻繁穿同一雙鞋。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中