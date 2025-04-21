教宗方濟各逝世》肺炎症狀一次看 乾咳、胸痛也入列

主教教宗方濟各（Pope Francis）逝世，享壽88歲。（法新社檔案照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕梵蒂岡今（21日）發聲明，天主教教宗方濟各（Pope Francis）逝世，享壽88歲。教宗在今年2月時，曾因為支氣管炎惡化，併發雙側肺炎，住院治療。胸腔科醫師指出，肺炎症狀大部分有發燒、咳嗽以及呼吸短促等共同病徵。細菌性肺炎會多痰，病毒性或黴漿菌性肺炎則有可能是乾咳，若發炎波及肋膜還會胸痛。

台中榮民總醫院胸腔部衛教指出，人類肺部之防禦系統經常會受多種微生物，如病毒與細菌之挑戰。一般的病毒感染，多半都是引起短暫、較為輕度的臨床疾病，其病徵局限於上呼吸道。如果宿主之上下呼吸道防禦系統因某些原因而被壓制，微生物就可定居繁殖，而引起肺實質之感染病變。微生物尤其是細菌侵入呼吸道之途徑主要有三：吸入、誤嗆及血行性散佈。

請繼續往下閱讀...

肺炎有哪些症狀？

中榮指出，即使肺炎由不同感染性徵生物引起，大部分有發燒、咳嗽以及呼吸短促等共同病徵。咳嗽有時為乾咳，尤其是病毒性或黴漿菌性肺炎；但多數都會咳出很多痰，特別是細菌性肺炎。如果肺實質之發炎波及肋膜，病人常會訴說肋膜性胸痛。

醫師指出，肺炎咳嗽有時為乾咳，尤其是病毒性或黴漿菌性肺炎；但多數都會咳出很多痰，特別是細菌性肺炎；圖為情境照。（圖取自freepik）

如何治療肺炎？

中榮表示，細菌性肺炎的主要治療是抗生素療法。病毒性肺炎目前上無特殊藥物，其療法主要是輔助性的。肺炎病人有時會發生交換氣體不佳的情況，如果動脈血氣體分析結果呈現顯著低氧血症，則需給予氧氣。若發生呼吸衰竭，就需插上氣管內管，送加護病房做治療。

中榮提醒，雖然抗生素療法已有飛躍的進步，然而肺炎的死亡率仍然不低，死亡率因病原菌種類，病人的背景而不同。所以正確的選擇抗生素以及使用正確的時間，對於細菌的治療才能夠成功。而除了治療外，預防更是重要。所以在有一些危險因子，容易感染肺炎的民眾，可建議接受肺炎雙球菌的疫苗注射。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法