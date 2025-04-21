教宗方濟各肺炎辭世！醫分析病因：對老人死亡率更高

教宗方濟各於4月21日辭世，享壽88歲。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕教宗方濟各（Pope Francis）於4月21日辭世，享壽88歲。今年2月時，方濟各就因雙側肺炎引發呼吸困難住院，胸腔內科醫師蘇一峰表示，肺炎容易引發重症是因為肺部遭到感染，且不容易找到致病原，尤其對免疫力較低的老人來說，死亡率更高。

蘇一峰在臉書發文表示，教宗方濟各因肺炎過世，而肺炎容易引起重症的原因有4點，「1.肺炎感染肺部，容易缺氧致命，2.肺炎的感染源多樣化，從細菌病毒黴菌隱球菌結核菌等等，藥物選用複雜，3.肺炎不容易找到致病原，因為肺部深處的痰液不易取得，4.肺藥物濃度低，藥物注射血管到肺部濃度常常只剩3成」。

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蘇一峰說，教宗疑似先流感重症，後吸入性肺炎，嗆到食物後感染肺炎，一度使用呼吸器，治療了好幾個月而過世。而前總統李登輝也是喝牛奶時嗆到，後來在醫院住院半年後過世。

他提醒，老人家肺炎常常不會發燒，不能用發燒當作診斷依據。老人家肺炎常常以「精神差、嗜睡、跌倒、昏迷、喘」來表現，需要特別留意。

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