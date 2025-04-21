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行善最樂！去年捐復康巴士 95歲嬤今再捐救護車

2025/04/21 19:01

95歲的鄭洪寶桂女士（圖右）與大禹鋼鐵公司愛心捐贈，分別在2024年、2025年捐贈復康巴士與救護車，協助基隆市立醫院強化急重症及行動不便患者的服務能量。 （基隆市政府提供）

95歲的鄭洪寶桂女士（圖右）與大禹鋼鐵公司愛心捐贈，分別在2024年、2025年捐贈復康巴士與救護車，協助基隆市立醫院強化急重症及行動不便患者的服務能量。 （基隆市政府提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市立醫院今（21）日舉辦救護車與復康巴士捐贈典禮，代理基隆市立醫院院長的基隆市衛生局長張賢政表示，感謝95歲的鄭洪寶桂女士與大禹鋼鐵公司愛心捐贈，協助基隆市立醫院強化急重症及行動不便患者的服務能量。

張賢政說，基隆市65歲以上的長者已占基隆市人口比率達21.4％，為全國第4高，預估未來10年將突破31％，面對未來日益攀升的醫療與長照需求，此次捐贈可望提升市立醫院醫療照護品質，帶給市民更多福祉。

張賢政透露，高齡95歲的鄭洪女士生活簡樸低調，當初她搭公車來衛生局，表達想要捐贈救護車與復康巴士給基隆市立醫院，他帶同仁去拜訪，希望舉辦捐贈儀式公開表達感謝；不料，鄭洪女士很低調，原先還反對曝光，只同意落款捐贈者為大禹鋼鐵公司，後來是衛生局同仁鼓勵，希望她出來現身說法，透過愛心捐贈拋磚引玉，除了回饋鄉里回饋社會，也期盼成為社會典範，帶給社會更多正能量。

95歲的鄭洪寶桂女士（拿車鑰匙紙板者）與大禹鋼鐵公司愛心捐贈，分別在2024年、2025年捐贈復康巴士與救護車，協助基隆市立醫院強化急重症及行動不便患者的服務能量。 （基隆市政府提供）

95歲的鄭洪寶桂女士（拿車鑰匙紙板者）與大禹鋼鐵公司愛心捐贈，分別在2024年、2025年捐贈復康巴士與救護車，協助基隆市立醫院強化急重症及行動不便患者的服務能量。 （基隆市政府提供）

鄭洪寶桂分享健康養生秘訣就是注重運動、飲食控制，以及秉持「活到老，學到老」的樂觀態度；張賢政透漏，當鄭洪分享她都搭公車去市立游泳池游泳，1週游泳6天，他好奇地問為何不是1週游泳7天，鄭洪女士說市立游泳池週一休息，不然她今天下午還會去游泳，台下笑成一團。

基隆市議員韓世昱說，鄭洪寶桂阿嬤熱心公益不遺餘力，無私奉獻精神令人感佩。

韓世昱表示，「感謝鄭洪寶桂女士去年捐贈復康巴士，今年又再度捐贈救護車，因為有你們的愛心與行動，讓基隆的醫療照護品質向上提升。」

張賢政指出，鄭洪寶桂女士規律生活作息及行善不求揚名的精神令人敬佩與學習，若能照顧好自己，就能減少對他人的依賴，未來即便高齡，也能自立照護。

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