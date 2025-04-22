健康網》「穀雨」後濕氣漸重！ 中醫：健脾祛濕、防春困！

陳櫂瑔建議，以炒過的黑豆搭配枸杞、紅棗，燉煮黑豆祛濕茶，能改善體內濕氣過重情形，但脾胃虛寒者應慎用。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕節氣進入「穀雨」（20日），此期間雨水增多、濕氣漸重，正是民眾養生的關鍵時機。扶原中醫診所醫師陳櫂瑔透過臉書提醒，穀雨時節氣候潮濕、日夜溫差大，容易導致濕邪入侵人體，引發「春困」現象，包括頭昏腦脹、肢體沉重、精神不濟，甚至消化不良、四肢浮腫等症狀。

中醫理論認為，濕邪具有「黏膩、重濁、易往下走」的特性，若未妥善調養，容易影響脾胃與整體代謝機能。陳櫂瑔建議，穀雨期間應以「健脾祛濕」為主軸，保持居家環境乾爽、飲食清淡少油，並配合適當運動與充足睡眠，有助於強化體質、對抗濕氣。

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針對飲食調養，陳櫂瑔建議避免寒涼生冷食物，如西瓜、柿子、苦瓜、白蘿蔔等；並可適度飲用具有健脾利濕作用的藥膳茶飲，如：

●四神排骨湯：使用芡實、蓮子、淮山等食材，幫助健脾補氣、利水消腫。

●玫瑰枸杞疏肝茶：具疏肝解鬱、養肝明目之效，適合情緒煩躁、眼乾疲憊者。

●黑豆祛濕茶：以炒過的黑豆搭配枸杞、紅棗燉煮，能改善體內濕氣過重情形，但脾胃虛寒者應慎用。

陳櫂瑔提醒，穀雨時節氣候潮濕、日夜溫差大，容易導致濕邪入侵人體，引發「春困」現象；圖為情境照。（圖取自freepik）

此外，也可透過穴位按摩促進氣血循環、輔助祛濕保健。包括：

●陰陵泉穴：位於小腿內側，為祛濕活血的重要穴道。

●太白穴：足部脾經穴位，有助健脾助消化。

●水分穴：肚臍上一寸，調理水分代謝、改善水腫。

春季陽氣升發，肝氣旺盛，易引發上火症狀如鼻出血、頭痛、目赤等，情緒起伏亦易波動。陳櫂瑔呼籲，保持心情舒暢亦為養生關鍵，民眾可透過散步、打太極、旅遊、聽音樂等活動，舒緩壓力、陶冶性情。養生須順應天時變化，結合環境調整、飲食節制與情緒管理，方能健康度過春夏交接的轉換期。

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