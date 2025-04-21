鄭進一罹膀胱癌》36次化放療成功抗癌 醫曝常見症狀

69歲鄭進一今（21）日在活動彩排上，自曝去年突然感到身體不適，上廁所時會痛，經檢查發現罹患膀胱癌二期。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕69歲鄭進一今（21）日在活動彩排上，自曝去年突然感到身體不適，上廁所時會痛，經檢查發現罹患膀胱癌二期，經歷6次化療和30次放療，目前已沒有癌細胞，但仍需每3個月進行追蹤。衛福部南投醫院提醒，膀胱癌最常見的症狀為無痛性血尿，甚至常伴隨有解尿疼痛、頻尿或腰痛、腰酸等症狀，若年紀超過60歲，出現無痛性血尿，要立即找醫師檢查。

綜合媒體報導，鄭進一和金曲歌王蘇明淵合體為「2025真愛秀．藍寶石大歌廳」彩排時，自爆去年突然感到身體不適，出現尿尿痛而就醫，陸續找了幾名醫師檢查，才確診是膀胱癌，2個月共做了6次化療，以及做30次放療。他說自己不相信坊間秘方，心情好是抗癌秘招，笑說：「就是性能力比較差一點。」

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69歲鄭進一自曝罹患膀胱癌二期，經歷6次化療和30次放療，抗癌成功。（資料照）

無痛性血尿是常見症狀

南投醫院衛教資料指出，膀胱癌最常見的症狀為無痛性血尿。若年紀超過60歲，出現無痛性血尿，要立即找醫師檢查。年紀大的男性若出現血尿，也有可能為攝護腺肥大症或攝護腺癌，但多少會伴隨著一些解尿困難的症狀。若年輕人有血尿，則常為尿路感染或尿路結石。此外，膀胱癌常伴隨有解尿疼痛、頻尿或腰痛、腰痠等症狀，確定的原因需由醫師經過詳細的問診加上檢查後，才可診斷。

南投醫院表示，在臨床上，診斷膀胱癌主要有5種，包括：尿液常規檢查及尿液細胞學檢查、靜脈腎盂攝影、膀胱鏡檢查及切片、超音波檢查（恥骨上超音波及經尿道超音波）、電腦斷層掃描（CT）或磁振掃描（MRI）。

預防膀胱癌 不憋尿、遠離致癌物質

●讓膀胱正常地行使其功能：平日不憋尿，有尿意就解。到了一個新的環境首先注意有無廁所，以免臨時找不到廁所。

●避免膀胱炎反覆發生：研究證據顯示，經常發生膀胱炎也是膀胱癌的危險因子。若有膀胱結石、尿道阻塞、攝護腺肥大等問題時，容易好發膀胱炎，建議找泌尿科醫師徹底治療。

●避免致癌物質之接觸或曝露：在現今生活環境中，最常見的膀胱癌致癌物是香菸，它也是肺癌等殺手的致癌物。此外一些工業或職業之危險因子曝露也有相當多的報告，例如：染料工人、橡膠輪胎工人、美髮業、油漆工、金屬工、皮革加工業等。因此這些職業的從事者應定期做尿液之篩檢。

●多接觸自然界中之「防癌物質」：如多食用含類胡蘿蔔素（carotenoid）的黃綠色蔬果，此外， 花椰菜、甘藍菜、龍眼包心菜等含有豐富的Oltipraz，很可能是膀胱癌之有效防癌物質，目前仍在進行試驗中。

●多喝開水：大量的水份可稀釋尿液中的致癌物質，減少其刺激膀胱黏膜之機會，建議高危險群的人更應注意多喝開水，若無腎臟或心臟病，每日應喝2000c.c.以上的開水。

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