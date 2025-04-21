自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

鄭進一罹膀胱癌》36次化放療成功抗癌 醫曝常見症狀

2025/04/21 15:58

69歲鄭進一今（21）日在活動彩排上，自曝去年突然感到身體不適，上廁所時會痛，經檢查發現罹患膀胱癌二期。（資料照）

69歲鄭進一今（21）日在活動彩排上，自曝去年突然感到身體不適，上廁所時會痛，經檢查發現罹患膀胱癌二期。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕69歲鄭進一今（21）日在活動彩排上，自曝去年突然感到身體不適，上廁所時會痛，經檢查發現罹患膀胱癌二期，經歷6次化療和30次放療，目前已沒有癌細胞，但仍需每3個月進行追蹤。衛福部南投醫院提醒，膀胱癌最常見的症狀為無痛性血尿，甚至常伴隨有解尿疼痛、頻尿或腰痛、腰酸等症狀，若年紀超過60歲，出現無痛性血尿，要立即找醫師檢查。

綜合媒體報導，鄭進一和金曲歌王蘇明淵合體為「2025真愛秀．藍寶石大歌廳」彩排時，自爆去年突然感到身體不適，出現尿尿痛而就醫，陸續找了幾名醫師檢查，才確診是膀胱癌，2個月共做了6次化療，以及做30次放療。他說自己不相信坊間秘方，心情好是抗癌秘招，笑說：「就是性能力比較差一點。」

69歲鄭進一自曝罹患膀胱癌二期，經歷6次化療和30次放療，抗癌成功。（資料照）

69歲鄭進一自曝罹患膀胱癌二期，經歷6次化療和30次放療，抗癌成功。（資料照）

無痛性血尿是常見症狀

南投醫院衛教資料指出，膀胱癌最常見的症狀為無痛性血尿。若年紀超過60歲，出現無痛性血尿，要立即找醫師檢查。年紀大的男性若出現血尿，也有可能為攝護腺肥大症或攝護腺癌，但多少會伴隨著一些解尿困難的症狀。若年輕人有血尿，則常為尿路感染或尿路結石。此外，膀胱癌常伴隨有解尿疼痛、頻尿或腰痛、腰痠等症狀，確定的原因需由醫師經過詳細的問診加上檢查後，才可診斷。

南投醫院表示，在臨床上，診斷膀胱癌主要有5種，包括：尿液常規檢查及尿液細胞學檢查、靜脈腎盂攝影、膀胱鏡檢查及切片、超音波檢查（恥骨上超音波及經尿道超音波）、電腦斷層掃描（CT）或磁振掃描（MRI）。

預防膀胱癌 不憋尿、遠離致癌物質

●讓膀胱正常地行使其功能：平日不憋尿，有尿意就解。到了一個新的環境首先注意有無廁所，以免臨時找不到廁所。

●避免膀胱炎反覆發生：研究證據顯示，經常發生膀胱炎也是膀胱癌的危險因子。若有膀胱結石、尿道阻塞、攝護腺肥大等問題時，容易好發膀胱炎，建議找泌尿科醫師徹底治療。

●避免致癌物質之接觸或曝露：在現今生活環境中，最常見的膀胱癌致癌物是香菸，它也是肺癌等殺手的致癌物。此外一些工業或職業之危險因子曝露也有相當多的報告，例如：染料工人、橡膠輪胎工人、美髮業、油漆工、金屬工、皮革加工業等。因此這些職業的從事者應定期做尿液之篩檢。

●多接觸自然界中之「防癌物質」：如多食用含類胡蘿蔔素（carotenoid）的黃綠色蔬果，此外， 花椰菜、甘藍菜、龍眼包心菜等含有豐富的Oltipraz，很可能是膀胱癌之有效防癌物質，目前仍在進行試驗中。

●多喝開水：大量的水份可稀釋尿液中的致癌物質，減少其刺激膀胱黏膜之機會，建議高危險群的人更應注意多喝開水，若無腎臟或心臟病，每日應喝2000c.c.以上的開水。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中