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10醫院完成AI認證制度建立 衛福部：醫療數位轉型一大步

2025/04/21 14:50

林口長庚醫院為負責任AI執行中心補助醫院之一；圖為AI偵測軟體輔助臨床醫師判別疾病。（長庚醫院提供）

林口長庚醫院為負責任AI執行中心補助醫院之一；圖為AI偵測軟體輔助臨床醫師判別疾病。（長庚醫院提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部去年10月宣布啟動三大AI中心，其中「負責任AI執行中心」已完成10家醫院認證制度的建立，為亞洲首創，目前經由導入至少10項負責任AI落地應用，達到近23萬人次使用。衛福部次長呂建德今（21日）表示，此為台灣醫療數位轉型的重要一步，更有望成為國際醫療AI應用的標竿示範。

衛福部成立「負責任AI執行中心」、「臨床AI取證驗證中心」、「AI影響性研究中心」，旨在解決智慧醫療「落地」、「取證」與「給付」問題，其中，「負責任AI執行中心」聚焦於訂立AI臨床使用管理辦法，確保訓練或推論資料隱私保護等。

衛福部今日舉辦「負責任AI執行中心成果發表會」，衛福部資訊處長李建璋表示，自去年啟動「負責任AI執行中心」補助計畫，積極推動醫療AI治理架構與制度建置，已完成10家醫院認證制度的建立、推動負責任AI標章的初步規劃，朝向全生命週期管理邁進。

相關計畫補助10家醫院包含林口長庚、台北榮總、高醫大附設中和醫院、中國醫藥大學附設醫院、彰基、奇美、聯新國際、嘉義長庚、土城長庚、新北仁康醫院，至少導入10項負責任AI落地應用，使用人次已達到22萬9086次。

李建璋說明，透過「九大透明性原則」、「資安維護與隱私保護」及「AI生命週期管理機制」的負責任AI落地策略與實地運作，各醫療機構可依照不同規模、定位與需求，建立適合的AI導入與監管制度，有效確保AI系統於診斷、決策、治療輔助等環節中的安全性與效率，同時兼顧醫病雙方對AI工具可解釋性與倫理性的關切，建構出更安全、可信賴的AI醫療應用環境。

李建璋強調，負責任AI落實在臨床場域，我國是除了美國、歐盟之外，亞洲的第一個國家，接下來將以制度化的標章認證機制為核心，強化AI產品審查、評估與信賴基礎，協助業界導入具透明度與安全性的AI應用，為台灣醫療AI的永續發展奠定堅實基礎。

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