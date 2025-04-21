網路不當行為增青少年自傷風險 性訊息外傳危害最大

林煜軒呼籲家長，務必注意孩子上網的「質」，而非只看網路用量。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕孩子手機滑不停是許多家長頭痛的情況之一，但國衛院群體健康科學研究所副研究員級主治醫師林煜軒指出，從自傷風險量表來看，每日上網時數增加自傷風險0.14分，但網路不當行為增加的風險分數可達4.02至6.54分不等，其中又以性相關訊息外傳危害最大，呼籲家長務必注意孩子上網的「質」，而非只看網路用量。

林煜軒指出，兒少憂鬱症患者經常出現自傷行為，國衛院團隊於2022年進行一項針對全台灣及離島10至18歲青少年的大型網路行為調查，並依據人口比例進行抽樣，計8446人，並進一步瞭解受調查者的上網習慣與自傷行為相關的高風險網路行為。

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林煜軒說，這次研究中，使用兒童青少年自傷量表，總分最高為54分，其中超過7分就屬於高度懷疑有自傷風險的個案，並藉此評估性相關訊息外傳、網路遊戲成癮、網路霸凌加害或被害、傳統霸凌加害或被害等對於兒少自傷行為的影響。

研究顯示，網路霸凌被害會增加自傷評分6.45分，性相關訊息外傳則會增加5.13分，家長最關注的每日上網時數，則只會增加0.14分；但考量網路霸凌背後可能尚有其他影響因素，如同時遭受傳統霸凌傷害、性相關訊息外傳等，經進一步分析發現，各項因素中以性相關訊息外傳4.30分最高。

因此，林煜軒強調，在對青少年心理健康的重要性方面，問題行為帶來的風險遠高於上網時間，且所有網路問題行為中，威脅最大的是性有關訊息外傳，家長務必理解性相關訊息數位足跡特殊性，並關注孩子上網的實際情況，及早發現潛在風險並適時提供協助。

另研究論文「⻘少年網路行為與自傷風險關聯」已發表於「情緒疾患期刊（Journal of Affective Disorders）」。

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