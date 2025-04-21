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健康 > 杏林動態

新北將打造「鶯歌醫養園區」 一站式照護造福居民

2025/04/21 13:56

新北市政府將斥資20億元於鶯歌火車站前方的市有地興建「鶯歌健康醫養園區」；圖為模擬圖。（新北市衛生局提供）

新北市政府將斥資20億元於鶯歌火車站前方的市有地興建「鶯歌健康醫養園區」；圖為模擬圖。（新北市衛生局提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕因應鶯歌地區醫療資源不足、民眾需跨區就醫的現況，新北市衛生局啟動「鶯歌健康醫養園區」規劃，市長侯友宜今（21）日視察園區用地。該園區未來將結合智能衛生所、複合式門診中心與綜合型長照機構，提供一站式健康照護服務，滿足在地居民日常醫療與長照需求。

衛生局長陳潤秋說明，該園區將規劃設於現有市有停車場用地（約2238平方公尺），未來將採多目標開發模式。樓層配置地下1至2層規劃為機車停車場，1樓設置智能衛生所，2樓設複合式門診中心，3樓為綜合型長照機構，4至9樓為汽車停車場，而頂樓則設有空中花園，營造友善休憩空間。此外，園區將透過廊道串聯鶯歌火車站、捷運三鶯線與新北美術館，形塑健康、交通與文化無縫接軌的生活圈。

該現有停車場用地，未來將規劃「鶯歌健康醫養園區」。（記者羅國嘉攝）

該現有停車場用地，未來將規劃「鶯歌健康醫養園區」。（記者羅國嘉攝）

市議員江怡臻指出，目前鶯歌區以基層診所為主，民眾若需至大型醫療機構就診，多需前往三峽、土城或桃園等地，交通往返不便。此次園區選址在鶯歌車站附近具有地理優勢，不僅鄰近台鐵與捷運站，交通便捷，更獲得在地居民高度支持與期待。

市議員呂家愷則補充，目前該區雖被規劃為未來商業區，該都市計畫版本尚待行政院核定，導致醫養園區相關建設尚無法實質推動。呼籲市府應積極督促中央儘速核定相關都審案，「讓規劃不再只是藍圖，而是實質進展，真正造福三鶯地區民眾。」

新北市長侯友宜（前排右）視察「鶯歌健康醫養園區」用地。（記者羅國嘉攝）

新北市長侯友宜（前排右）視察「鶯歌健康醫養園區」用地。（記者羅國嘉攝）

新北市長侯友宜視察「鶯歌健康醫養園區」用地。（記者羅國嘉攝）

新北市長侯友宜視察「鶯歌健康醫養園區」用地。（記者羅國嘉攝）

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