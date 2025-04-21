兒少精神診斷憂鬱症大增 高中生自傷風險達高峰

台灣兒童青少年精神醫學會調查發現，近年來兒少憂鬱症診斷明顯增加，許多醫師發現患者從國小階段就出現自傷行為，比例隨著年紀持續提高；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

〔記者林志怡／台北報導〕兒少精神相關問題越來越常見，台灣兒童青少年精神醫學會調查發現，近年來兒少憂鬱症診斷明顯增加，且許多醫師發現患者從國小階段就出現自傷行為，且比例隨著年紀持續提高，有90%的受調查醫師提到，診療的高中憂鬱症個案存在自傷行為，盼相關單位完善精神健康相關服務體系。

台灣兒童青少年精神醫學會理事長林健禾指出，過去兒心科就診個案以注意力不足過動症、自閉症、學習障礙等先天因素較高的情緒障礙為多，但醫學會於2024年11月18日至12月31日期間，針對兒童心智科醫師發出線上問卷，受調查醫師有高達56%提到，憂鬱症是近3年門診中「增加最多」的診斷類型。

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林健禾指出，憂鬱症是近3年門診中「增加最多」的診斷類型。（記者林志怡攝）

此外，林健禾說，自傷行為通常從10歲左右開始出現，65%的受調查醫師反映，診治的國小憂鬱症患者「曾有」自殺、自傷行為，國中階段則提升至70%，在高中階段進一步達到最高，有90%的醫師表示，診治的高中憂鬱症患者「經常出現」或「總是出現」自傷行為。

林健禾強調，孩子不是縮小版的大人，青春期後，孩子身心快速變化，神經系統重塑、價值觀認同重建，帶來許多情緒波動與行為反抗，有些是發展任務的一部分，不需要特殊診斷，但仍需要家庭與社會環境應及早提供支持與幫助。

王仁邦提醒，兒少憂鬱往往以身體問題展現。（記者林志怡攝）

台灣精神醫學會理事長王仁邦也指出，我國約有3分之1的青少年具有情緒困擾，且憂鬱症診斷好發年紀越來越小，從他在第一線診所的服務經驗來觀察，國小中高年級就已經是危險族群，且後續還有憂鬱症慢性化、躁鬱症，以及相關人格及行為問題等出現，成為令人擔憂的共病。

王仁邦提醒，成年憂鬱的傳統印象往往是「鬱鬱寡歡」，但兒少憂鬱往往以身體問題展現，國小有不明原因的頭痛、胸痛、胸悶、肚子痛或心悸，國中稍微能表達情緒後，會以易怒、煩躁、拒學、睡眠變化、食慾下降等，導致許多具有憂鬱症困擾的孩子被誤解為「叛逆」，因此忽略可能的心理疾患問題。

不過，王仁邦提到，門診診療兒少個案，需要分別與孩子、家長溝通，最後再一起說明診療方案，是多回合的治療，通常需要40到50分鐘的時間，但健保給付估算下來僅千元左右，且許多醫師面臨門診時間不足、個案量壓力的困境，希望未來能改善此類情況。

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