自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

兒少精神診斷憂鬱症大增 高中生自傷風險達高峰

2025/04/21 13:23

台灣兒童青少年精神醫學會調查發現，近年來兒少憂鬱症診斷明顯增加，許多醫師發現患者從國小階段就出現自傷行為，比例隨著年紀持續提高；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

台灣兒童青少年精神醫學會調查發現，近年來兒少憂鬱症診斷明顯增加，許多醫師發現患者從國小階段就出現自傷行為，比例隨著年紀持續提高；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

〔記者林志怡／台北報導〕兒少精神相關問題越來越常見，台灣兒童青少年精神醫學會調查發現，近年來兒少憂鬱症診斷明顯增加，且許多醫師發現患者從國小階段就出現自傷行為，且比例隨著年紀持續提高，有90%的受調查醫師提到，診療的高中憂鬱症個案存在自傷行為，盼相關單位完善精神健康相關服務體系。

台灣兒童青少年精神醫學會理事長林健禾指出，過去兒心科就診個案以注意力不足過動症、自閉症、學習障礙等先天因素較高的情緒障礙為多，但醫學會於2024年11月18日至12月31日期間，針對兒童心智科醫師發出線上問卷，受調查醫師有高達56%提到，憂鬱症是近3年門診中「增加最多」的診斷類型。

林健禾指出，憂鬱症是近3年門診中「增加最多」的診斷類型。（記者林志怡攝）

林健禾指出，憂鬱症是近3年門診中「增加最多」的診斷類型。（記者林志怡攝）

此外，林健禾說，自傷行為通常從10歲左右開始出現，65%的受調查醫師反映，診治的國小憂鬱症患者「曾有」自殺、自傷行為，國中階段則提升至70%，在高中階段進一步達到最高，有90%的醫師表示，診治的高中憂鬱症患者「經常出現」或「總是出現」自傷行為。

林健禾強調，孩子不是縮小版的大人，青春期後，孩子身心快速變化，神經系統重塑、價值觀認同重建，帶來許多情緒波動與行為反抗，有些是發展任務的一部分，不需要特殊診斷，但仍需要家庭與社會環境應及早提供支持與幫助。

王仁邦提醒，兒少憂鬱往往以身體問題展現。（記者林志怡攝）

王仁邦提醒，兒少憂鬱往往以身體問題展現。（記者林志怡攝）

台灣精神醫學會理事長王仁邦也指出，我國約有3分之1的青少年具有情緒困擾，且憂鬱症診斷好發年紀越來越小，從他在第一線診所的服務經驗來觀察，國小中高年級就已經是危險族群，且後續還有憂鬱症慢性化、躁鬱症，以及相關人格及行為問題等出現，成為令人擔憂的共病。

王仁邦提醒，成年憂鬱的傳統印象往往是「鬱鬱寡歡」，但兒少憂鬱往往以身體問題展現，國小有不明原因的頭痛、胸痛、胸悶、肚子痛或心悸，國中稍微能表達情緒後，會以易怒、煩躁、拒學、睡眠變化、食慾下降等，導致許多具有憂鬱症困擾的孩子被誤解為「叛逆」，因此忽略可能的心理疾患問題。

不過，王仁邦提到，門診診療兒少個案，需要分別與孩子、家長溝通，最後再一起說明診療方案，是多回合的治療，通常需要40到50分鐘的時間，但健保給付估算下來僅千元左右，且許多醫師面臨門診時間不足、個案量壓力的困境，希望未來能改善此類情況。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
安心專線：1925
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中