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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

3旬男車禍顏面骨重創 正顎手術恢復咬合功能

2025/04/21 13:43

余先生因車禍導致顏面骨折上顎骨後縮（左），經正顎手術（右），除改善上顎骨後縮問題，也讓臉部輪廓更為和諧。（記者陳建志翻攝）

余先生因車禍導致顏面骨折上顎骨後縮（左），經正顎手術（右），除改善上顎骨後縮問題，也讓臉部輪廓更為和諧。（記者陳建志翻攝）

〔記者陳建志／台中報導〕38歲的余先生半年前因車禍導致顏面嚴重骨折，上排牙齒幾乎全數脫落，無法咬合與咀嚼，只能吃軟質或流質食物，曾多次到牙科診所諮詢植牙，但因上顎骨過度後縮而無法進行。經前往整形外科求診，醫師安排進行正顎手術，除改善上顎骨後縮問題，恢復咀嚼口腔功能，也讓中臉凹陷問題獲得改善，使臉部輪廓更為和諧，讓他恢復自信。

仁愛長庚合作聯盟醫院整形外科醫師蘇群琳表示，雖然患者車禍受創的顏面骨折已癒合，但車禍造成的上顎骨後縮，若直接植牙，因骨骼位置異常，將難以確保正常的咬合功能，且中臉凹陷讓外貌視覺上比實際年齡更加蒼老。因此建議先接受正顎手術，將上顎骨截骨並前移至理想位置，待骨骼癒合後再進行植牙，以確保咬合穩定與改善臉部輪廓。

蘇群琳表示，為確保手術精準，醫療團隊為患者制定個人化治療計畫。牙科醫師先為他製作暫時性假牙，模擬預計植牙位置，並透過電腦輔助手術模擬技術，精確規劃手術步驟並預測上顎骨前移的咬合狀況，依此製作術中使用的咬合導板，術後不但上顎已調整至理想植牙位置，中臉凹陷問題亦獲得改善，整體臉部輪廓顯得更為和諧自然，預計半年後進行植牙。

蘇群琳醫師指出，正顎手術適用於矯正顎骨位置異常所導致的功能或美觀問題。（記者陳建志攝）

蘇群琳醫師指出，正顎手術適用於矯正顎骨位置異常所導致的功能或美觀問題。（記者陳建志攝）

蘇群琳指出，正顎手術適用於矯正顎骨位置異常所導致的功能或美觀問題，常見適應症包括：下顎前突（戽斗）、上顎或上下顎前突（暴牙）等，可能與先天性顱顏發育異常、後天齒顎發展問題或外傷有關，將影響咀嚼、發音、呼吸，甚至造成臉部比例不協調。手術方式是透過截骨調整上下顎骨位置，使其達到理想咬合與臉型比例，並以骨釘固定，維持穩定癒合。

蘇群琳提醒，正顎手術後約1至2週內可恢復日常活動，但腫脹可能持續1至2個月，完全消腫大約需要3至6個月；術後初期需食用流質或軟質食物，約6至8週可逐步恢復正常飲食；術後初期，部分病人可能因咬合變化而短暫影響發音，隨著適應新咬合，多數病人可恢復正常發音。

蘇群琳強調，正顎手術不僅能改善功能問題，也能大幅提升容貌與自信心。民眾若有顎骨發育異常、咬合不正（如戽斗、暴牙）或因顏面外傷導致咀嚼或外觀受影響，建議應該及早就醫，以獲得最適合的治療意見。

蘇群琳醫師強調，正顎手術不僅能改善功能問題，也能大幅提升容貌與自信心，民眾若有顎骨發育異常、咬合不正，要儘快就醫治療。（記者陳建志攝）

蘇群琳醫師強調，正顎手術不僅能改善功能問題，也能大幅提升容貌與自信心，民眾若有顎骨發育異常、咬合不正，要儘快就醫治療。（記者陳建志攝）

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