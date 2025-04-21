3旬男掉髮以為只是雄性禿 一查竟罹梅毒

30歲男子嚴重禿頭，竟是罹梅毒。（澄清醫院中港院區提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕1名30多歲的年輕男性，原本頭髮相當茂密，幾個月前發現髮量越來越少，有時撥弄頭髮時可扯落一綹髮絲，因為父親已有禿頭，深怕如同父親一樣會雄性禿，因此求診，由於患者身上有許多不會癢的紅疹，經抽血證實該名男性罹患梅毒，給予患者完整的抗梅毒藥物治療，3個月後紅疹消失，頭髮也恢復往日的茂密。

澄清醫院中港院區皮膚科主任柯偉立表示，在問診與檢查過程中，發現患者整體的掉髮表現，不似典型的雄性禿，雖然可以是壓力引起的休止期脫髮，或是廣泛型圓形禿，為求判斷無誤，進一步詢問患者有無其他的身體不舒服，患者表明在注意到掉髮時，也發現身上有許多不會癢的紅疹。

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柯偉立在綜合評估後，認為很可能是罹患二期梅毒的皮膚與頭髮的表現。後經抽血證實該名男性罹患梅毒，並給予患者完整的抗梅毒藥物治療，3個月後，患者回診追蹤，其身上紅疹在完成治療後即已消失，如今也恢復往日的茂密髮量。

柯偉立表示，雄性禿、休止期脫髮、與圓形禿是其門診最常見的掉髮種類。雄性禿的典型表現常是髮線後退、局部或整體髮量減少、頭髮變細、脫髮速度緩慢，往往是由久未相見的親友或長期合作的髮型設計師最先發現患者的髮量出現明顯變化。

雄性禿雖是遺傳所致，但壓力會讓雄性禿提前表現與進一步惡化，除此之外，壓力也是引起休止期脫髮與圓形禿的主要原因之一。休止期脫髮的掉髮速度明顯，患者很容易察覺到掉髮變多。典型的圓形禿是頭上會出現圓形的塊狀禿髮，但若是廣泛型圓形禿，掉髮的表現會雷同於休止期脫髮。

柯偉立表示， 在這3類常見的掉髮型態之外，還有諸多原因會造成掉頭髮，例如該名男性即是罹患梅毒引起的掉髮。因此，有時一位深受掉髮困擾的患者會同時具有兩種以上的掉髮問題。

他再另舉一例，曾有雄性禿的男性患者在別處接受口服藥物治療，但療效不彰，後經診治，發現其血液的鋅濃度相對不足，經適當補充鋅元素，血液的鋅濃度回到正常值區間後，髮量明顯增多，因而主因是缺鋅，而雄性禿為次要原因。柯偉立建議，有掉髮困擾的患者應盡早就醫檢查，找出真正的原因，就有機會重回濃密髮量的自信人生。

澄清醫院中港院區皮膚科主任柯偉立表示，髮禿原因很多，要快來就醫。（澄清醫院中港院區提供）

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