健康網》憂鬱症分4種 中醫依症教按穴 快筆記

中醫認為，憂鬱症的根本原因往往是由於氣滯、血瘀和陰陽失衡所引起的，與脾胃、肝、心等臟腑的功能失調密切相關；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕遠離憂鬱症，中醫辨證施治給解方！彰化馬光中醫診所醫師楊婕妤指出，中醫認為，憂鬱症的根本原因往往是由於氣滯、血瘀和陰陽失衡所引起的，與脾胃、肝、心等臟腑的功能失調密切相關。可分為肝氣鬱結、心血不足、脾胃虛弱及腎陰虛等4型，依症施藥搭配穴位按摩能有舒緩及治療效果。

肝氣鬱結型

楊婕妤表示，肝主疏泄，能夠調節情緒及壓力。當肝氣不暢，氣機鬱結，會導致情緒波動大、煩躁、焦慮等症狀。長期肝氣鬱結可能進一步影響脾胃功能，導致消化不良、食慾不振等問題。

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穴位按摩

●太衝穴：位於腳背，第一和第二蹠骨之間凹陷處。此穴可疏肝解鬱，調節情緒。

●陽陵泉穴：位於小腿外側，髕骨下3寸處，有疏肝解鬱、活血通絡、穩定情緒、緩解胸悶的作用。

●肝俞穴：位於背部，第九胸椎棘突下，左右兩側各1.5寸處。此穴有疏肝解鬱的效果，有助於緩解焦慮、煩躁情緒。

藥材治療

●柴胡：疏肝解鬱，常用於肝氣鬱結所致的情緒抑鬱、焦慮等症狀。

●香附：理氣解鬱，疏肝和脾，適用於因肝氣鬱結引起的情緒波動。

憂鬱症分4種，肝氣鬱結型症狀與按摩穴位。（馬光中醫診所提供）



心血不足型

楊婕妤說，心主神、主血，心血不足會導致心神不寧，表現為焦慮、失眠、記憶力減退等症狀。可能源於脾胃虛弱、營養吸收不良或長期過度勞累。

穴位按摩

●心俞穴：位於背部，第六胸椎棘突下，左右兩側各1.5寸處。此穴可補心血，安神定志，適合心血不足引起的憂鬱症狀。

●神門穴：位於手腕內側，尺側腕屈肌腱的邊緣。此穴有安神鎮靜作用，適用於失眠、焦慮等心血不足引起的症狀。

●內關穴：位於前臂，腕橫紋上三指寬處。此穴有調理心氣的效果，能減輕心悸、焦慮、抑鬱等症狀。

藥材治療

●當歸：補血活血，增強心血，改善疲憊、記憶力減退等。

●龍眼肉：益心安神，補充心血，改善失眠、焦慮和情緒低落。

●枸杞：養肝腎，益精血，改善情緒低落、疲憊等症狀。

憂鬱症分4種，心血不足型症狀與按摩穴位。（馬光中醫診所提供）



脾胃虛弱型

楊婕妤指出，脾胃是後天之本，負責消化吸收和營養運輸。當脾胃虛弱時，氣血不足，容易出現疲倦無力、食慾減退等症狀，進而影響情緒。脾胃虛弱還可能導致消化不良，進一步加重心理壓力。

穴位按摩

●足三里穴：位於膝蓋下3寸的位置。此穴有健脾補氣的效果，對脾虛引起的精神疲憊、食慾不振有幫助。

●脾俞穴：位於背部，第六胸椎棘突下，左右兩側各1.5寸處。此穴有補脾養血的作用，對改善脾虛引起的倦怠、消化不良等症狀有效。

●三陰交穴：位於小腿內側，腳踝上3寸的位置。此穴有補血養脾的作用，能改善脾虛引起的情緒低落、倦怠感等。

藥材治療

●黨參：健脾益氣，常用於治療脾虛導致的氣血不足，症狀包括疲勞、情緒低落。

●白朮：健脾益氣，燥濕補脾，適用於脾虛引起的食慾不振、倦怠等症狀。

●山藥：補脾養胃，增強體力，對脾虛導致的疲憊、情緒不穩有幫助。

憂鬱症分4種，脾胃虛弱型症狀與按摩穴位。（馬光中醫診所提供）



腎陰虛型

楊婕妤表示，中醫認為腎藏精，精生髓，並且腎主水，對於維持身體的內分泌平衡至關重要。腎陰虛會導致精力不足、情緒不穩定，並且可能引發焦慮和抑鬱的情緒反應。

穴位按摩

●腎俞穴：位於背部，第二腰椎棘突下，左右兩側各1.5寸處。此穴可補腎陰，養精安神，適用於腎陰虛引起的失眠、焦慮等症狀。

●太溪穴：位於內踝骨後方，與跟腱間的中點。此穴有養腎陰、安神定志的作用，有助於腎陰虛導致的焦慮、失眠。

●三陰交穴：除了對脾虛有益外，三陰交也對腎陰虛有良好調理作用，能幫助改善由腎陰虛引起的情緒波動和精神不穩。

藥材治療

●枸杞子：養腎陰，益精血，對腎陰虛引起的精神不穩、失眠、焦慮有幫助。

●熟地黃：補腎養血，常用於治療腎陰虛、失眠、情緒低落等症狀。

●百合：養陰潤燥，安神定志，適合腎陰虛引起的心煩、焦慮等症狀。

憂鬱症分4種，腎陰虛型症狀與按摩穴位。（馬光中醫診所提供）



彰化馬光中醫診所醫師楊婕妤。（馬光中醫診所提供）

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