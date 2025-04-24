健康網》品茗助眠關鍵在茶胺酸 抹茶含量第2「它」第1

藥師指出，玉露茶每100g約有2000至2500mg茶胺酸，含量豐富；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕喝茶不僅陶冶心情，還能放鬆心情，越喝越好眠？藥師簡詩敏引述研究指出，「茶胺酸」（L-Theanine ）含量較高的茶飲，被發現能降低壓力、改善焦慮，還提升睡眠品質。並分享4款茶胺酸含量較高的茶類，其中，常見的抹茶每100g含約1000至2000mg，位居第2；玉露茶則約含2000至2500mg，是茶胺酸冠軍。

簡詩敏於臉書粉專「簡詩敏｜藥理詩詩」發文指出，人手一杯茶，是台灣日常的風景。很多人抱怨喝了茶晚上睡不著，但近年來越來越多研究顯示，茶葉裡面的成分可以安神又助眠！關鍵就在「茶胺酸」的含量。

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「遮蔭栽培」茶胺酸含量高

她說明，茶胺酸是綠茶中特有的非蛋白質胺基酸，尤其在遮蔭栽培的茶葉（如玉露、抹茶）中含量較高。研究顯示，茶胺酸可能促進α腦波活動，帶來放鬆感而不致嗜睡；降低壓力指數，改善焦慮情緒；提升睡眠品質，特別是在入睡困難和睡眠維持方面。

茶胺酸含量較高的茶類（每100g）：

●玉露茶：約2000到2500mg。

●抹茶：約1000到2000mg。

●かぶせ茶：約1000到1250mg。

●煎茶：約300到800mg。

抹茶茶胺酸含量也頗多，每100g約有1000到2000mg。（圖取自freepik）

喝茶別太晚 防止咖啡因阻礙助眠

簡詩敏提到，一項隨機、雙盲、安慰劑對照的交叉研究指出，攝取200mg茶胺酸可增加前額葉α波活動，並降低唾液皮質醇水平，顯示其放鬆效果；另一項為期4週的研究發現，每日攝取200mg茶胺酸可改善睡眠品質指數（PSQI）得分，並減少入睡時間和夜間覺醒次數。

雖然茶胺酸有助於放鬆，不過她也提醒，別忘了茶葉裡含有提神的「咖啡因」，它會阻斷腦中讓人想睡的腺苷受體，讓人以為自己還不累。人體對咖啡因的代謝時間可能長達3至12小時，太晚喝茶仍可能會影響睡眠品質。

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