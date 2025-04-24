自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》品茗助眠關鍵在茶胺酸 抹茶含量第2「它」第1

2025/04/24 08:30

藥師指出，玉露茶每100g約有2000至2500mg茶胺酸，含量豐富；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

藥師指出，玉露茶每100g約有2000至2500mg茶胺酸，含量豐富；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕喝茶不僅陶冶心情，還能放鬆心情，越喝越好眠？藥師簡詩敏引述研究指出，「茶胺酸」（L-Theanine ）含量較高的茶飲，被發現能降低壓力、改善焦慮，還提升睡眠品質。並分享4款茶胺酸含量較高的茶類，其中，常見的抹茶每100g含約1000至2000mg，位居第2；玉露茶則約含2000至2500mg，是茶胺酸冠軍。

簡詩敏於臉書粉專「簡詩敏｜藥理詩詩」發文指出，人手一杯茶，是台灣日常的風景。很多人抱怨喝了茶晚上睡不著，但近年來越來越多研究顯示，茶葉裡面的成分可以安神又助眠！關鍵就在「茶胺酸」的含量。

「遮蔭栽培」茶胺酸含量高

她說明，茶胺酸是綠茶中特有的非蛋白質胺基酸，尤其在遮蔭栽培的茶葉（如玉露、抹茶）中含量較高。研究顯示，茶胺酸可能促進α腦波活動，帶來放鬆感而不致嗜睡；降低壓力指數，改善焦慮情緒；提升睡眠品質，特別是在入睡困難和睡眠維持方面。

茶胺酸含量較高的茶類（每100g）：

●玉露茶：約2000到2500mg。

●抹茶：約1000到2000mg。

●かぶせ茶：約1000到1250mg。

●煎茶：約300到800mg。

抹茶茶胺酸含量也頗多，每100g約有1000到2000mg。（圖取自freepik）

抹茶茶胺酸含量也頗多，每100g約有1000到2000mg。（圖取自freepik）

喝茶別太晚 防止咖啡因阻礙助眠

簡詩敏提到，一項隨機、雙盲、安慰劑對照的交叉研究指出，攝取200mg茶胺酸可增加前額葉α波活動，並降低唾液皮質醇水平，顯示其放鬆效果；另一項為期4週的研究發現，每日攝取200mg茶胺酸可改善睡眠品質指數（PSQI）得分，並減少入睡時間和夜間覺醒次數。

雖然茶胺酸有助於放鬆，不過她也提醒，別忘了茶葉裡含有提神的「咖啡因」，它會阻斷腦中讓人想睡的腺苷受體，讓人以為自己還不累。人體對咖啡因的代謝時間可能長達3至12小時，太晚喝茶仍可能會影響睡眠品質。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中