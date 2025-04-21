健康網》「鷹嘴豆」植物界優質蛋白小金庫 備餐簡單又營養

想要補充植物性蛋白質，營養師推薦「鷹嘴豆」，可以1次煮1週份，不管拌沙拉、配飯等都好吃。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想要從素食中補充蛋白質，除了黃豆、黑豆還有別的選擇嗎？功能醫學營養師呂美寶於臉書粉專「食物的力量．呂美寶營養師」發文推薦「鷹嘴豆」，其是豆類中蛋白質比較高的選擇，可以1次煮1週份，不管拌沙拉、配飯都好吃，不只讓備餐方便更多元，吃起來也更輕鬆、營養更均衡。

鷹嘴豆 先泡一夜再煮

●泡豆：乾鷹嘴豆先在冰箱泡水一整夜（8到12小時），用大量水蓋過豆子。

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●煮豆：把泡的水瀝掉，再加入足以醃過豆子的水量，外鍋放1至1.5杯水來煮（煮軟一點就放1.5杯）。可加一小塊月桂葉或昆布，可能有緩解脹氣的作用。煮好後瀝乾放涼，分裝冷凍保存。

鷹嘴豆打成泥，加入適量調味料如鹽與胡椒，配上生菜、番茄、小黃瓜等都非常對味；示意圖。（圖擷取自呂美寶臉書）





煮湯、配飯、搭豆漿都適宜

●早餐的優質蛋白與碳水：鷹嘴豆中同時含有蛋白質與碳水，可加到早餐當中、搭配無糖優格、或是壓扁與無糖豆漿搭配，增加飽足感又能穩定血糖。

●午餐拌沙拉：一顆顆的鷹嘴豆或是壓成鷹嘴豆泥，加入初榨橄欖油、檸檬汁、天然香料（例如孜然、甜椒粉）、些許鹽與黑胡椒，超級地中海風味！配上生菜、番茄、小黃瓜等都非常對味。

●晚餐煮湯或配飯：可與糙米飯、藜麥等一起搭配；或加入蔬菜湯或咖哩中，當主食也當配料。

呂美寶表示，除了黃豆，鷹嘴豆也是植物性蛋白質的小金庫，１次煮１週份，吃起來更輕鬆、營養更均衡，「預煮豆類」能讓每天的備餐更方便、更健康、也有更多元的烹調樂趣。

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