健康網》指甲反映健康！ 中醫：「過白」當心慢性肝炎

中醫師指出，指甲是氣血循環的終點站，潛藏著身體健康的訊號，如免疫、皮膚、貧血問題等；情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕別看指甲小小一片，對人體好像作用不大，它與我們的健康可是息息相關！中醫師邵禹豪在臉書專頁「中醫師邵禹豪．禹你同行」發文表示，肝與筋的虛實，能夠透過指甲的健康反映。以甲床顏色來看，太淡可能是貧血或營養不良，過白恐有慢性肝炎的問題，出現藍紫、深紅色則要注意心肺狀況。

邵禹豪說明，指甲是氣血循環的終點站，潛藏著身體健康的訊號，如免疫、皮膚、貧血問題等。因此，檢查指甲是他的看診必經步驟，透過檢查指甲的顏色、型態、軟硬度、凹痕，甚至是甲緣周邊的色澤、脫屑程度，都可以幫助他迅速理解患者的體質背景、診斷患者身體臟腑氣血的功能，進一步制定出合適的治療方向。

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邵禹豪指出，健康的指甲，顏色要均勻，以淡紅色為主，且質地要堅韌，表面光滑透亮，不應有分層與過多的紋路。

中醫師表示，指甲過白當心有慢性肝炎問題、藍紫色則要注意心肺表現；情境照。（圖取自freepik）

他也列出了幾個需要特別留意的指甲樣貌：

從顏色辨健康 藍紫色注意心肺

●甲床的顏色較淡，爪甲特別白：常見在血虛或是氣血兩虛的患者上，譬如說貧血、營養不良的患者比較有機會見到，嚴重的心腎疾病也有機會出現；若是甲床顏色異常的白，周邊顏色卻正常，則要小心慢性肝炎的問題。

●甲床呈藍紫、深紅色：血氧不足的表現，此外也可能是血瘀體質，整體上要注意心肺的問題。

從型態辨健康 裂紋多當心免疫問題

●爪甲有大量裂紋：除了要懷疑是自體免疫疾病與甲狀腺疾病，也要懷疑是否為黴菌感染，黴菌感染的爪甲除了裂紋，通常也會有色澤變化，如變黃、變灰。

●爪甲點狀凹陷：指甲有一顆顆的小凹陷點，要注意是否有自體免疫疾病如乾癬、類風濕性關節炎等病。

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