健康網》膳食纖維抗發炎！ 專家推「這些食物」滅火又護腸

專家指出，蘋果富含果膠，養菌又顧膚；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕膳食纖維除了助排便，還是體內的「抗發炎消防員」！台灣營養基金會董事吳映蓉表示，水溶性膳食纖維除了能防止便秘，還能使腸道好菌努力地把纖維「發酵」，變出短鏈脂肪酸（SCFAs），有助於抗發炎、緩老，舉例來說，白木耳、黑木耳、秋葵、山藥、洋蔥、蘋果、奇異果、燕麥及大麥等食物富含水溶性纖維，建議多吃「滑滑食物」，讓腸道好菌更開心，身體更健康。

好菌多 降低發炎、抗老化

吳映蓉在臉書粉專「吳映蓉博士營養天地」發文分享，當我們吃進夠多的膳食纖維，腸道裡的好菌（像乳酸菌、雙歧桿菌）會變得非常開心，因為它們終於吃到喜歡的食物了！反之，膳食纖維吃不夠，腸道好菌沒糧食吃，都被壞菌欺負，不但導致便秘，還會分泌一些壞東西、毒素，跑到身體裡去作怪！

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專家表示，膳食纖維吃不夠，容易導致便秘；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

腸道好菌多，對身體有什麼好處？吳映蓉說明，當好菌吃到它們愛吃的食物，就會開始努力地把纖維「發酵」，變出短鏈脂肪酸（SCFAs），如乙酸、丙酸、丁酸等，不只給腸道細胞能量，還能幫我們「滅火」，降低身體的慢性發炎，穩定免疫系統，甚至幫助抗老化，身體也會變得輕盈有精神。

吳映蓉舉例，好菌最愛吃的就是「水溶性膳食纖維」，這類食物通常帶點滑滑、黏黏的口感，對人體溫柔，有如滅火器般，幫腸道滅火護健康。下為常見富水溶性膳食纖維的食物：

1.白木耳、黑木耳：滑嫩膠質一入口，腸道菌笑呵呵。

2.秋葵、山藥：天然黏液多，腸胃道的VIP。

3.洋蔥、蒜頭：含有天然的益生元菊糖，好菌最愛吃這味。

4.蘋果、奇異果、葡萄柚、青香蕉：富含果膠，養菌又顧膚。

5.燕麥、大麥：含β-葡聚糖，控糖又顧腸，一早來一碗，整天順暢！

專家舉例，秋葵天然黏液多，有助於腸道好菌增加；示意圖（圖取自photoAC）

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