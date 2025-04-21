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健康網》草莓怎麼挑？ 北農曝「紅、白、粉」熟度密碼

2025/04/21 06:30

北農分享辨別草莓熟度的方法，白草莓是看籽的顏色，由白轉紅表示熟了；若為紅草莓者，轉色完全即可食用；示意圖。（資料照）

北農分享辨別草莓熟度的方法，白草莓是看籽的顏色，由白轉紅表示熟了；若為紅草莓者，轉色完全即可食用；示意圖。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有著「水果皇后」美譽的草莓，酸酸甜甜的口感是許多人的心頭好。台北農產運銷公司在臉書專頁「臺北農產」發文分享辨別草莓熟度的方法，舉例來說，若為紅草莓者，轉色完全即可食用；白草莓則是看籽的顏色，由白轉紅表示熟了；若是粉紅草莓，則選表皮均勻粉嫩的為佳。

北農指出，每年11月至隔年4月，正是香甜草莓的產季。雖然草莓稱為「莓」但它其實不屬於莓果類，依照園藝學分類，它屬「蔬菜類」。常見有以下3品種：

●豐香（桃園1號）：早生種，果實碩大、短圓扁。

●香水：果實硬、口感紮實，容易保存，是目前市占率最高的品種。

●紅顏：來自日本，引人注目的橢圓飽滿果型，帶有香檳葡萄味。

北農指出，香水草莓果實硬，容易保存，是目前市占率最高的品種；示意圖。（資料照）

北農指出，香水草莓果實硬，容易保存，是目前市占率最高的品種；示意圖。（資料照）

栽培&採收小知識

北農表示，草莓喜歡冷涼氣候，最適溫度在6-24℃之間。不耐高溫與乾旱，特別怕雨水，水分過多會影響果實品質，因此農民必須細心管理。適合栽種於排水良好、鬆軟肥沃的砂壤土中。

至於草莓產地，苗栗大湖有「草莓王國」美譽，吸引無數旅人親手採果；而新竹關西、南投埔里等地的草莓園，也有不同風土孕育出的迷人風味。

挑選4重點

如何挑選優質草莓？北農也列出以下4種外型供民眾參考：

●紅草莓：轉色完全，果皮鮮紅即為熟果。

●白草莓：看籽的顏色，由白轉紅表示熟了。

●粉紅草莓：挑選表皮均勻粉嫩為佳。

●畸型果：多由授粉不完全或天氣因素造成，形狀怪異但仍可食用。

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