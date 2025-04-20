健康網》吸菸不只傷肺！ 國健署曝「5眼部傷害」嚴重恐失明

國健署提醒，吸菸除了傷肺、心臟，還可能傷眼，導致視神經及視網膜受損害，引發視力急劇減退等；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕吸菸不只傷心肺！國民健康署在臉書專頁提醒，菸草中的有害物質在體內蓄積過多，恐引起慢性中毒，影響眼部健康，導致視神經及視網膜受損害，引發視力急劇減退，辨色能力差，視敏度下降，嚴重者可致雙目失明，呼籲戒菸保護靈魂之窗。

國健署表示，一說到吸菸對健康的危害，往往僅聯想到呼吸系統疾病、心血管疾病、免疫系統、生殖器官等傷害，但大家可能不知道，菸草中的有害物質還會引起許多眼部傷害。

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為何吸菸也會傷眼？國健署說明，菸品中的有毒物質在體內蓄積過多，會引起慢性中毒，使視神經及視網膜受損害，一旦發生，會使病人視力急劇減退，辨色能力差，視敏度下降，嚴重者可致雙目失明，因此保護靈魂之窗免受吸菸危害的最佳方法就是拒菸戒菸，才能看見世界的美好。

國健署呼籲，保護靈魂之窗免受吸菸危害的最佳方法就是拒菸戒菸，才能看見世界的美好；圖為情境照。（圖取自freepik）

戒菸戒斷症狀想放棄？ 國健署教5招緩解

戒菸時面臨戒斷症狀，讓人容易想放棄？對此，國健署曾提及，吸菸者停止吸菸後，4-24小時可能會出現身體不適的症狀，尤其在戒菸後約第3天時達到高峰，並在接下來的3-4週內逐漸減弱，戒斷症狀來自於長期使用尼古丁，尼古丁會釋放使吸菸者產生愉悅與放鬆的多巴胺，在停止吸菸後，吸菸者會希望攝入更多尼古丁來刺激多巴胺的產生。

國健署進一步解釋，戒菸時恐出現煩躁、憤怒、焦慮不安、失眠、注意力不集中及食慾增加（變胖）等，甚至伴隨頭痛（暈）、噁心、胸悶和喉嚨痛等尼古丁戒斷相關症狀。不過這只是最開始需要跨過的難關，當遇到戒斷症狀而感到不適時，可以參照國民健康署網站的「戒菸教戰手冊」提供緩解戒斷症狀的方法：

1.塑造支持環境，如加入拒菸之友會來建立支持網絡，並請親友協助提醒「自己戒菸中」。

2.透過菸品替代物或方法、分散注意、自我提醒，如咬胡蘿蔔條、芹菜條、小黃瓜，嚼口香糖或含薄荷糖，來抑制想抽菸的衝動。

國健署建議，若戒菸時出現尼古丁戒斷相關症狀，建議可洗溫水澡、運動，轉移對菸癮的注意力，來保持輕鬆心情；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

3.改變生活習慣，如調整生活中與菸有關的行為與習慣，藉此轉移對菸有關的情緒連結。

4.洗溫水澡、運動，轉移對菸癮的注意力，來保持輕鬆心情。

5.多喝溫開水及湯，少吃動物性蛋白質或燥熱之油炸食物。

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