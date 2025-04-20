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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》可樂成分大揭密！ 學者曝「4大健康隱憂」

2025/04/20 13:07

學者表示，過量飲用可樂恐對健康造成負面影響，像是高糖分會帶來蛀牙、過量咖啡因致頭痛等；示意圖。（圖取自freepik）

學者表示，過量飲用可樂恐對健康造成負面影響，像是高糖分會帶來蛀牙、過量咖啡因致頭痛等；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您愛喝可樂嗎？喝下1罐可樂的同時，您可能也把多種添加物喝下肚了喔！營養學者洪泰雄在臉書專頁發文指出，可樂是種碳酸飲料，成分有碳酸水、高果糖玉米糖漿、檸檬酸、焦糖色素、人造香料及咖啡因等，過量飲用可能對人體造成一些負面影響，像是高糖分會帶來蛀牙、高卡路里會造成肥胖、咖啡因導致頭痛、食品添加劑損害身體健康等。

可樂6成分

●碳酸水：作為基礎成分，提供了可樂的碳酸氣泡和口感。

●高果糖玉米糖漿：作為甜味劑，給可樂提供了甜味。

●檸檬酸：增強可樂的酸味，並幫助防止細菌生長。

●焦糖色素：提供可樂的典型棕色顏色。

●天然和人造香料：提供可樂獨特的口味和香氣。

●咖啡因：是一種刺激性物質，可以提高注意力和精神狀態。

洪泰雄表示，除了上述這些主要成分外，可能包含一些其他的添加劑，例如磷酸二氫鉀、防腐劑和人造色素等，長期過量飲用可樂等碳酸飲料可能對身體健康產生負面影響。

可樂健康隱憂 過量咖啡因恐致失眠

●高糖分：可樂中的高果糖玉米糖漿含有高糖分，過量攝入可能導致肥胖、2型糖尿病、牙齒蛀牙等健康問題。

●高卡路里：可樂中的高糖分和高能量含量也導致其含有高卡路里，長期攝入過多可導致肥胖和相關健康問題。

學者提醒，可樂含有高果糖玉米糖漿及高卡路里，過量飲用容易使人肥胖；圖為情境照。（圖取自photoAC）

學者提醒，可樂含有高果糖玉米糖漿及高卡路里，過量飲用容易使人肥胖；圖為情境照。（圖取自photoAC）

●咖啡因：可樂中的咖啡因是一種刺激性物質，過量攝入可能導致神經系統問題、失眠、頭痛等問題。

●食品添加劑：可樂中的某些食品添加劑可能對人體產生負面影響，例如防腐劑和人造色素可能對身體造成損害。

洪泰雄說，雖然可樂是一種食品添加物，但並不是所有食品添加物都會危害身體健康，有些添加物是為了提高食品品質、保存食品等目的而存在。他提醒，重要的是在飲食上要注意均衡、多樣化，不要過量攝入任何一種食物或飲料。

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