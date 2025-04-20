健康網》穀雨到濕氣重！ 中醫：多喝水、別吃「1食物」

中醫師表示，穀雨注重健脾化濕，在飲食上，宜避免生冷食物，以減輕脾胃負擔；示意圖。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（20）日為穀雨節氣，是春季最後1個節氣，也意味著降雨機率增加。上祐中醫診所院長黃上邦表示，濕邪影響下，恐出現風濕性關節炎、水腫、消化不良等健康問題，因此除濕成養生關鍵，應避免久站或久坐，定時活動促進下肢血液循環，並透過舒緩運動流汗，排出體內濕氣。在飲食上，避免生冷食物，也別因為擔心水腫而減少喝水，應適量補充水分，促進新陳代謝，祛除濕氣護健康。

濕氣增多 健脾化濕

穀雨時節，氣溫逐漸回暖但仍帶寒意，天氣多變且不穩定，空氣中濕氣增多，容易使濕邪入侵體內。黃上邦說明，濕邪影響下，可能出現食慾不振、嗜睡疲倦、肌肉痠痛等症狀，若未及時調理，這些不適可能延續至夏季。因此注重健脾化濕，在飲食上，宜避免生冷食物，以減輕脾胃負擔；居家環境則需保持通風，防止蚊蟲滋生，同時減少環境中多餘的濕氣，降低濕邪對健康的影響。

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氣候多變 調肝益腎

穀雨時節，氣候多變，天氣偏涼，此時養生應以調肝益腎為重點。黃上邦建議，日常生活中需注意飲食均衡，避免暴飲暴食，同時配合規律的柔和運動，如健行、健身操或太極拳等，有助於身心舒展。

此外，為了促進肝臟修復，應盡量避免熬夜，保障充足睡眠，並以玫瑰、桂圓及紅棗，按比例調配玫瑰桂圓茶，不僅有助於滋養肝腎，還能達到養血潤肺的效果，為健康打下堅實基礎。

中醫師建議，避免暴飲暴食，同時配合規律的柔和運動，如健行、健身操或太極拳等，有助於身心舒展；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

春夏交替易憂鬱 應疏肝理氣

穀雨，正值春夏交替，也是春季憂鬱症易發的時期。黃上邦指出，此時若肝氣鬱結，可能引起憂鬱、悲傷或易怒等情緒問題，建議多利用空閒時間到戶外活動，感受自然氣息，呼吸新鮮空氣，並藉由適度的運動如散步、瑜伽或太極拳，提升陽氣，緩解情緒低落。此外，可飲用疏肝花茶，以茉莉、芳香萬壽菊、玫瑰花及紅棗調製而成，不僅能舒緩壓力，還有助於活血化瘀，促進血液循環。

按壓3穴位 緩腸胃不適又助眠

●陰陵泉穴：位於膝蓋內側下方凹陷處約下方3指寬處。用拇指或食指指腹放在該穴位上，輕輕施力後以順時針和逆時針方向交替揉按，每次揉按1分鐘，可健脾利濕、通經活絡。

●太衝穴：位於足背之第1、2足趾骨所連接部位之凹陷處。用食指或大拇指輕輕地點擊太衝穴，每次點擊10-15次，速度要快，但力度不宜過大，有調節肝氣及紓壓助眠之效。

●合谷穴：位於手背第1、2指中間凹陷處。1隻手按壓合谷穴，另1隻手放鬆，按壓持續約5-10秒鐘，交替操作，以增強穴位的刺激效果，達到疏散風邪、緩解腸胃不適、降低皮膚搔癢之效。

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