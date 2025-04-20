健康網》身體4反應代表吃太鹹！ 9種「鈉」麼高食物一次看

營養師指出，麵線、奶油義大利麵、玉米濃湯、麵筋罐頭、涼麵、鮮奶吐司、蘇打餅乾、蔥油餅、運動飲料都是隱藏版高鈉食材；示意圖。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕食物一口接著一口，越吃越涮嘴、吃一口想喝一口水，吃一吃發現褲子鞋子變緊了，吃到一半突然想上廁所，都有可能是代表「吃太鹹了」身體正在抗議！營養師高敏敏在臉書點名，麵線、奶油義大利麵、玉米濃湯、麵筋罐頭、涼麵、鮮奶吐司、蘇打餅乾、蔥油餅、運動飲料都是隱藏版高鈉食材。

高敏敏指出，鈉是人體必需的元素，能維持體內電解質平衡、神經傳導、使肌肉正常收縮與放鬆，但攝取過多對健康有害，尤其易水腫、腎臟病、心血管疾病、高血壓患者更要特別注意。衛福部建議每日鈉總攝取量不宜超過2400mg（=6克的鹽）。過量的鈉可能會導致高血壓，增加心臟病、中風的風險。

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鈉離子攝取過多症狀

●增加食慾：重鹹食物會促進食慾，變得吃更多。

●口渴反應：太鹹會造成口渴反應，導致喝進更多含糖飲料。

●水腫：身體保留過多水分，出現眼睛浮腫、手腳腫脹等。

●尿量增加、頻尿：身體為了排鈉，使腎臟快速排出水分。

營養師提醒9種食物屬於隱藏高鈉食物。（圖取自高敏敏臉書）

高敏敏說，100克的麵線鈉含量竟高達2834mg，是因為在製造的過程中會泡鹽水，所以麵條會吸附滿滿的鈉，建議可以在吃之前，先滾水燙一下，讓鈉離子稀釋；涼麵看似無油清淡，但油麵經過鹼水處理，因此比一般麵條含有更多的鈉，再加上醬料，讓鈉離子更可觀。

減少鈉攝入並不意味要跟美食分手！高敏敏提供3撇步減鈉健康吃，首先，可透過香料醃製，如香草、香菜、辣椒等，減少鹽巴攝取；再者，在吃調味沙拉、涼拌菜等，利用檸檬等水果調味更健康；最後，優先選擇原型食材，以減少攝取加工時不必要的調味料。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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