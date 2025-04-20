自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》運動後喝「1飲品」！ 營養師超推：增肌減脂、抗癌

2025/04/20 10:31

營養師指出，運動後來瓶豆漿，可以補充優質黃豆蛋白修復肌肉，幫助增肌減脂。而且還有降低癌症風險、改善血脂、增進運動表現等多樣好處。（圖取自photoAC）

營養師指出，運動後來瓶豆漿，可以補充優質黃豆蛋白修復肌肉，幫助增肌減脂。而且還有降低癌症風險、改善血脂、增進運動表現等多樣好處。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕運動後汗水淋漓，總想喝點東西解解渴。營養師科提斯彙整研究指出，在運動後來瓶豆漿，可以補充優質黃豆蛋白修復肌肉，幫助增肌減脂外，還有降低癌症風險、改善血脂、增進運動表現等多樣好處。並提醒，雖然豆漿營養高，仍建議飲食多樣化，以豆漿取代部分動物性蛋白質，讓飲食更均衡健康。

科提斯於臉書粉專「營養師科提斯-運動營養與科學體重管理」發文指出，豆漿的好處多樣，不管是一般健康還是運動營養，它都有不少加分效果：

抗癌、護心 好處一次看

●降低癌症風險：每多攝取5克大豆蛋白，與減少12%乳癌罹患率有關；豆漿中的大豆異黃酮，也被發現有抗癌效果。

●抗氧化：過高的氧化壓力與血管的斑塊及粥狀硬化形成有關，豆漿中的異黃酮、皂素等，具有抗氧化功能，可降低心血管疾病風險。

●改善血脂：血脂異常與心血管疾病直接相關，攝取黃豆蛋白可減少低密度脂蛋白膽固醇（LDL-c）、總膽固醇，以及增加高密度脂蛋白膽固醇（HDL-c），因此可以保護心血管。

●抗發炎、抗凝結：黃豆中的活性物質，例如異黃酮等，也被發現有調節發炎跟預防血液凝結的功能。

營養師提到，黃豆中的活性物質，例如異黃酮等，也被發現有調節發炎跟預防血液凝結的功能；情境照。（圖取自photoAC）

營養師提到，黃豆中的活性物質，例如異黃酮等，也被發現有調節發炎跟預防血液凝結的功能；情境照。（圖取自photoAC）

還能促進肌肉合成 改善運動表現

●促進肌肉合成：黃豆蛋白提供肌肉合成的需要的「必須胺基酸」，並刺激mTOR路徑，刺激肌肉蛋白質合成。同時提高胰臟β細胞敏感性，增加胰島素分泌，因而使細胞攝入胺基酸而增加肌肉蛋白質合成。

●降低運動造成的氧化壓力：運動會提高氧化壓力，尤其是時間較長的運動。兩篇分別進行4週及9週的研究發現，每天攝取33至40克黃豆蛋白，可以減少運動者血中脂肪過氧化物，改善血清自由基清除能力，及降低髓過氧化物酶。推測是因爲黃豆蛋白補充品含大豆異黃酮及皂素，提供了抗氧化能力。

●改善運動造成的發炎反應：運動後若發炎反應太高，會影響肌肉蛋白質合成。黃豆蛋白消化產生的胜肽，被發現有抗發炎的功能，提升肌肉蛋白的修復與生長。

●免疫調節：在運動導致的負氮平衡狀態下，黃豆蛋白中的免疫刺激胜肽有助於增強免疫系統。

●增進運動表現：補充黃豆蛋白有助於增加運動表現，例如在一篇業餘腳踏車選手的研究中，補充黃豆蛋白可以延後疲勞的產生、提升耐力表現。在針對柔道選手的研究中，黃豆蛋白可以提升最大攝取量，可能是因為黃豆蛋白有豐富精胺酸，可合成一氧化氮擴張血管，因而改善最大心輸出量而達成。

科提斯提醒，雖然豆漿的營養價值高，也有許多健康功效，但飲食應該要多樣化，別過度依賴單一食物。建議以植物性蛋白，例如豆漿的黃豆蛋白，取代部分動物性蛋白質，讓飲食組成更均衡、健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中