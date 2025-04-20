健康網》運動後喝「1飲品」！ 營養師超推：增肌減脂、抗癌

營養師指出，運動後來瓶豆漿，可以補充優質黃豆蛋白修復肌肉，幫助增肌減脂。而且還有降低癌症風險、改善血脂、增進運動表現等多樣好處。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕運動後汗水淋漓，總想喝點東西解解渴。營養師科提斯彙整研究指出，在運動後來瓶豆漿，可以補充優質黃豆蛋白修復肌肉，幫助增肌減脂外，還有降低癌症風險、改善血脂、增進運動表現等多樣好處。並提醒，雖然豆漿營養高，仍建議飲食多樣化，以豆漿取代部分動物性蛋白質，讓飲食更均衡健康。

科提斯於臉書粉專「營養師科提斯-運動營養與科學體重管理」發文指出，豆漿的好處多樣，不管是一般健康還是運動營養，它都有不少加分效果：

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抗癌、護心 好處一次看

●降低癌症風險：每多攝取5克大豆蛋白，與減少12%乳癌罹患率有關；豆漿中的大豆異黃酮，也被發現有抗癌效果。

●抗氧化：過高的氧化壓力與血管的斑塊及粥狀硬化形成有關，豆漿中的異黃酮、皂素等，具有抗氧化功能，可降低心血管疾病風險。

●改善血脂：血脂異常與心血管疾病直接相關，攝取黃豆蛋白可減少低密度脂蛋白膽固醇（LDL-c）、總膽固醇，以及增加高密度脂蛋白膽固醇（HDL-c），因此可以保護心血管。

●抗發炎、抗凝結：黃豆中的活性物質，例如異黃酮等，也被發現有調節發炎跟預防血液凝結的功能。

營養師提到，黃豆中的活性物質，例如異黃酮等，也被發現有調節發炎跟預防血液凝結的功能；情境照。（圖取自photoAC）

還能促進肌肉合成 改善運動表現

●促進肌肉合成：黃豆蛋白提供肌肉合成的需要的「必須胺基酸」，並刺激mTOR路徑，刺激肌肉蛋白質合成。同時提高胰臟β細胞敏感性，增加胰島素分泌，因而使細胞攝入胺基酸而增加肌肉蛋白質合成。

●降低運動造成的氧化壓力：運動會提高氧化壓力，尤其是時間較長的運動。兩篇分別進行4週及9週的研究發現，每天攝取33至40克黃豆蛋白，可以減少運動者血中脂肪過氧化物，改善血清自由基清除能力，及降低髓過氧化物酶。推測是因爲黃豆蛋白補充品含大豆異黃酮及皂素，提供了抗氧化能力。

●改善運動造成的發炎反應：運動後若發炎反應太高，會影響肌肉蛋白質合成。黃豆蛋白消化產生的胜肽，被發現有抗發炎的功能，提升肌肉蛋白的修復與生長。

●免疫調節：在運動導致的負氮平衡狀態下，黃豆蛋白中的免疫刺激胜肽有助於增強免疫系統。

●增進運動表現：補充黃豆蛋白有助於增加運動表現，例如在一篇業餘腳踏車選手的研究中，補充黃豆蛋白可以延後疲勞的產生、提升耐力表現。在針對柔道選手的研究中，黃豆蛋白可以提升最大攝取量，可能是因為黃豆蛋白有豐富精胺酸，可合成一氧化氮擴張血管，因而改善最大心輸出量而達成。

科提斯提醒，雖然豆漿的營養價值高，也有許多健康功效，但飲食應該要多樣化，別過度依賴單一食物。建議以植物性蛋白，例如豆漿的黃豆蛋白，取代部分動物性蛋白質，讓飲食組成更均衡、健康。

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