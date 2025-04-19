健康網》老是睡不好？ 中醫揭忽略「這」器官害你自律神經失調

中醫指出，如果白天待在昏暗的室內，晚上滑手機到深夜，會導致褪黑激素無法正常分泌，長期下來容易自律神經失調；圖為示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕明明很累卻睡不著，早上醒來總覺得頭昏沉沉的，好像一直都沒睡飽？中醫師陳櫂瑔提到，這不是壓力太大、用腦過度，源頭可能是一個你從來沒注意過的小器官：松果體。它負責分泌褪黑激素，幫助調節生理時鐘；如果白天待在昏暗的室內，晚上滑手機到深夜，會導致褪黑激素無法正常分泌，長期下來容易自律神經失調。他建議，早上一定要接觸陽光，晚上則要減少光線刺激。

陳櫂瑔在臉書粉專「扶原中醫診所」提到，松果體其實就藏在我們大腦的正中央，位置剛好在兩眼之間延伸進去的地方，所以又被稱作「第三眼」。它不只是人體結構的一部分，在很多古老的文化與靈修體系裡，松果體還象徵著覺察力、靈性與直覺的中心。

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松果體是作息指揮官

陳櫂瑔指出，從現代醫學的角度，松果體有非常重要的功能，它負責分泌褪黑激素，幫助我們入睡、熟睡與調節生理時鐘。簡單來說，松果體就是我們身體的「作息指揮官」，幫助我們晚上安穩睡覺、白天有精神活動。

陳櫂瑔提到，松果體最怕的就是「光汙染」。當我們白天待在昏暗的室內、晚上又滑手機到深夜，松果體會誤以為現在還是白天，導致褪黑激素無法正常分泌。長期下來，就會變成所謂的「日夜顛倒」或「自律神經失調」。

白天接觸陽光 晚上減少光刺激

陳櫂瑔提醒，早上一定要接觸陽光，晚上一定要減少光線刺激，這是養松果體最重要的兩件事。不僅能幫助入睡，對情緒穩定、免疫力也有正面影響。

中醫提醒，早上一定要接觸陽光，晚上一定要減少光線刺激，這是養松果體最重要的兩件事。不僅能幫助入睡，對情緒穩定、免疫力也有正面影響；圖為示意圖。（圖取自freepik）

陳櫂瑔表示，從中醫角度來看，松果體的功能與腎氣、心神、肝血都有密切關聯。當一個人長期睡不好，不只是「腦袋不清楚」，很多時候肝血虛、腎陰虛、心神不寧，也會一起出問題。這也是為什麼很多來看失眠的患者，除了給予給安神的藥，也必須全身調理，讓松果體也恢復正常運作。

陳櫂瑔補充，保養松果體實用的小技巧：每天早上起床後，花5-10分鐘站到陽台或戶外，讓自然光打在眼睛附近（不用直視太陽），同時緩緩深呼吸。這動作簡單又有效，是喚醒松果體、調節內分泌與生理時鐘的好方法。

陳櫂瑔提醒，如果最近有「累但睡不著」、「精神總是提不起來」、「晚上越夜越醒」的狀況，或許可以從照顧松果體開始，給自己多一點規律與光明的生活節奏。也歡迎到中醫門診聊諮詢，一起找出最適合你的睡眠與養神計畫！

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