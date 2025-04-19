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健康 > 心理精神

健康網》睡姿不對恐短命！英專家談3大睡姿好壞

2025/04/19 15:49

仰躺的睡姿通常與睡眠呼吸中止症有關。（圖取自freepik）

仰躺的睡姿通常與睡眠呼吸中止症有關。（圖取自freepik）

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健康網》睡姿影響健康 醫揭最佳睡法：這姿勢最NG

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你可曾注意過自己的睡姿？仰躺、側躺或是趴著睡，哪種睡姿能幫助你入眠？專家發現，若是睡姿不良，帶來的不只是痠痛；不僅會影響長期睡眠品質，甚至使你短命。同時專家也提出針對常見3大睡姿的仰躺、側躺、趴著睡的改善建議。

外媒《英國電訊報》（Telegraph）報導，英國睡眠科學家雷德勒（Dr Kat Lederle）表示，雷德勒表示，白天的活動，在在影響睡眠品質。「其中久坐的生活方式，對起床後的疼痛與不適影響尤為顯著。因此白天規律運動相當重要」。同時大家都知道睡眠不足或品質差，可能造成失智或心臟疾病；但多數研究集中在睡姿不良帶來的「痠痛」上，例如背痛；但這只是睡姿不良的苦果之一。接下來，雷德勒透過幾個常見睡姿，告訴大家這樣睡的風險。

首先，側躺是相當常見的睡姿，但是，躺左側或是右側，對健康之影響略有不同。研究顯示，側睡有助於腦部清除廢物，右側睡眠效果更好，對於預防心臟病與失智症等，略有幫助。物理治療師撒米（Sammy Margo）建議可使用較厚的枕頭改善肩膀的高低差，膝蓋間可放個抱枕以減少臀部以及下背的壓力。

側躺時可以在膝蓋放上枕頭，減少臀部壓力。（圖取自PhotoAC）

側躺時可以在膝蓋放上枕頭，減少臀部壓力。（圖取自PhotoAC）

撒米建議，孕婦與有胃食道逆流困擾的民眾，可以嘗試「左側躺」。「因為胃的位置低於食道。」但不同體型的人，可能採用特定睡姿會較為不舒服。例如腰較細的女性，以「側躺」方式，睡在很軟的床墊，將變成「香蕉型」，脊椎與髖部將帶來壓力；同時側躺時重力會拉動乳房組織，容易發生乳房下垂。而男性則是因年齡增長與肌肉萎縮，側睡時容易肩膀痠痛。最後，側躺時重力會拉動皮膚，容易有皺紋。

2022年，北京林業大學和郴州職業技術學院研究睡姿和睡眠品質之間的關係。這項研究使用穿戴感測器，測驗睡眠的姿勢，與翻身頻率。結論是：沒有睡眠障礙，喜歡側睡的受試者，比喜歡仰睡的受試者睡得更好；但睡眠期間翻身頻率較高，也就是經常翻身，睡眠品質將變差。

仰躺有關的最常見問題，為「睡眠呼吸中止症」。撒米表示，睡眠呼吸中止症通常與肥胖密切相關，可能導致日間疲勞，且增加糖尿病等慢性病風險。若沒有睡眠呼吸中止症，年長者可考慮仰臥睡姿，比較不會背痛；且手術後的患者也可以多仰躺。

最後，則是部分人喜歡的趴睡。雖趴睡可減少打鼾，呼吸道比仰躺更暢通；但可能引發頸部與背部痠痛。若難以改變趴睡習慣，可以用較薄的枕頭，或是不要用枕頭，並且在髖部底下墊個枕頭，減少脊椎壓力。

若喜歡趴著睡，專家提醒恐影響呼吸道暢通。（圖取自PhotoAC）

若喜歡趴著睡，專家提醒恐影響呼吸道暢通。（圖取自PhotoAC）

若希望改變睡姿，建議可漸進式地進行，例如想從仰躺改為側躺，在第1天先側躺5分鐘，之後回到仰躺；第2天的側躺時間增加到6分鐘，第3天7分鐘，以此類推。最後身體便會漸漸習慣用側躺睡眠。

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