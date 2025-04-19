對抗青春痘！保持「好臉色」 認識用藥不可少

在春夏交際，因溫度和濕度變化大易青春痘，讓愛美的人相當困擾。示意圖，圖中人物與新聞無關（圖取自freepik）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕不少民眾常受到青春痘困擾，尤其在春夏交際，因溫度和濕度變化大容易加重狀況。苗栗縣政府衛生局提醒民眾，對抗青春痘，即所謂的痤瘡，必須認識用藥，包括外用與口服藥物，才能更好地對抗青春痘。

苗縣府衛生局指出，外用藥主要為減少皮脂分泌、促進角質代謝，或對抗引發青春痘的細菌。常見外用藥如過氧化苯，具有抗菌作用，減少痤瘡桿菌，並溶解角質，適用於輕度青春痘，過量可能導致乾燥與刺激感；另外，外用抗生素如克林黴素、紅黴素針對發炎性青春痘有抗菌與抗發炎作用，但長期使用可能產生抗藥性。

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至於外用A酸，苗縣府衛生局提醒，其刺激性可能較強，需搭配保濕與防曬措施，功效為讓角質細胞生長正常，減少過度角化，抗發炎作用；外用杜鵑花酸作用類似A酸。

口服藥部分，苗縣府衛生局指出，包括口服抗生素如四環黴素類，具抗菌與抗發炎作用，抑制痤瘡桿菌生長。使用期間應避免過度陽光曝曬，以防止光敏感反應；口服A酸適用於重度囊腫型青春痘，能有效降低皮脂分泌、減少發炎並抑制粉刺生成。使用時可能引起口乾、皮膚脫皮，甚至影響肝功能，女性需避免懷孕，因可能導致胎兒畸形，必須在醫師嚴格監督下使用。

適用於女性的口服賀爾蒙藥品，可調節體內荷爾蒙，減少雄性激素對皮脂腺的影響，從而減少皮脂分泌，適用於因內分泌失調引起的青春痘。

對抗青春痘保持「好臉色」，認識用藥不可少。（苗縣府衛生局提供）

對抗青春痘保持「好臉色」，認識用藥不可少。（苗縣府衛生局提供）

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