健康網》氣喘發作好難受！ 中醫：分期調養、從體質下手

中醫指出，誘發氣喘的因素包含壓力、肥胖、空汙、劇烈運動等；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕氣喘發作時令人難受，若未妥善管理，還可能長期影響生活品質。澄品中醫副院長周玟安於臉書粉專「澄品中醫」發文分享，氣喘其實是一種呼吸道慢性發炎疾病。誘發氣喘的因素包含壓力、肥胖、空汙、劇烈運動等；而氣喘又分為急性期和慢性期，治療方向也有差異，急性期著重在緩解症狀；慢性期則重於根本調養。

周玟安提到，新陳代謝異常導致的細胞浸潤會引發發炎反應，使得血管通透性增加、氣管黏液分泌增加，同時呼吸道肌肉收縮也導致氣道狹窄，進而造成空氣進出困難。這些病理變化會讓患者出現咳嗽、喘鳴、胸悶等症狀，常伴隨夜間或清晨加劇的不適感，令人難以安眠。

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周玟安說明，誘發氣喘發作的因素相當多元，包括感冒、肥胖、壓力、胃食道逆流、特定藥物使用、氣溫驟變、空氣污染，甚至是劇烈運動或強烈氣味（如香水、殺蟲劑、香菸、油煙及油漆）等。當環保署公布空氣品質指標（AQI）達100時，已屬「對敏感性族群不良」的等級，氣喘患者若需外出，應特別注意配戴口罩，以保護呼吸道健康。

中醫指出，當環保署公布空氣品質指標（AQI）達100時，已屬「對敏感性族群不良」的等級，氣喘患者若需外出，應特別注意配戴口罩，以保護呼吸道健康。（圖取自freepik）

周玟安提到，在中醫理論中，氣喘被稱為「喘證」，與肺、脾、腎功能失調導致的氣機逆亂有關。根據氣喘的不同階段，中醫會採取不同的治療策略。

急性期

若處於急性期，治療的重點在於緩解症狀。常見情況如風邪犯肺，可能因病毒、細菌或氣候變化引發肺氣失宣，導致咳嗽、喘急、喉癢等症狀，需以疏散風邪為主；另一種是痰濕阻肺，因氣道內產生大量濃稠痰液而造成呼吸困難，此時治療宜化痰利濕。

慢性期

至於慢性期，治療則著重於根本調養，從改善體質下手。例如脾肺氣虛多因長期氣喘或飲食失調，影響脾胃運化進而降低免疫力，此時須健脾補氣；而腎不納氣則常見於久病體虛、年老或先天不足者，因腎氣虛弱無法攝納呼吸之氣，治療上應補腎納氣。

避免寒涼飲食 應適當運動

日常照護方面，中醫提到，避免冷飲與寒涼食物，以免助長痰濕與損傷脾肺機能；進行適量運動如八段錦或瑜珈，有助於舒緩氣機、強健體魄；慢性期患者可透過中藥、水藥、針灸、三伏貼、薰臍等方式進行體質調理。此外，季節交替前進行預防性調理，也能提升免疫力，降低氣喘發作的風險。

中醫強調「辨證論治」，根據每位患者的體質與病程階段，進行對應的調理與用藥。無論是長年為氣喘所苦的「老病號」，還是僅在季節變化時出現喘症的體質者，都建議從體質調整著手，從源頭改善，才能真正降低氣喘發作的機率。

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