健康網》服用止痛藥前看清楚 醫：2款傷腎要留意

醫師指出，非類固醇類消炎止痛藥、COX-2抑制劑，可能傷害腎臟，假如本身有慢性腎臟病、三高、高齡等族群，使用時一定要特別注意；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕當感冒、肌肉痠痛、關節卡卡時，醫師都會開立止痛藥，幫助減緩不適，亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任指出，非類固醇類消炎止痛藥、COX-2抑制劑，可能傷害腎臟，假如本身有慢性腎臟病、三高、高齡等族群，使用時一定要特別注意，同時提醒在使用任何止痛藥前，應諮詢專業醫療人員，才能確保安全和療效，並避免長期使用，以降低潛在健康風險。

林軒任在臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」發文表示，非類固醇類消炎止痛藥（NSAIDs）傷腎並不是因為「毒」，而是因為讓腎臟血管收縮，使得過濾能力下降。因此有慢性腎臟病、年紀大的長輩，使用NASIDs之前務必要注意，且NASIDs不宜長期吃，更不可空腹吃，如果吃完藥後出現水腫、尿量變少、頭暈等症狀，務必儘速回診檢查腎功能。

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●常見非類固醇類消炎藥物：buprofen（布洛芬）、Naproxen（萘普生）、Aspirin（阿斯匹靈）、Ketoprofen（凱他普芬）、Diclofenac（雙氯芬酸），可用來消炎、止痛、退燒。

林軒任表示，很多人以為COX-2抑制劑「只抑制發炎、不傷胃」，所以對身體較安全，但這類藥物其實也會影響腎臟功能，在腎臟裡COX-2會產生有益的前列腺素，幫助擴張腎臟血管、維持腎血流穩定、調節鈉排出與水分平衡。對於身體血流本來就偏低的族群，如脫水、高齡、心衰竭、慢性腎臟病等，當使用這類藥物後，腎臟血流會變差，導致急性腎衰竭、水腫、高血壓、電解質失衡（如高血鉀）。

●COX-2選擇性抑制劑常見藥物：Celecoxib（希樂葆）、Etoricoxib（依托考昔），用於關節炎、慢性疼痛。

林軒任說明，相較於非類固醇類消炎止痛藥，乙醯氨酚不直接影響腎臟的血流或前列腺素合成，對COX的抑制作用較弱，且主要作用於中樞神經系統，因此對腎臟功能的干擾較少。雖然乙醯氨酚具有退燒、止痛效果，卻沒有消炎作用，若過量服用，可能產生大量NAPQI，耗盡穀胱甘肽，導致肝臟和腎臟損傷。

醫師提醒，乙醯氨酚具有退燒、止痛效果，卻沒有消炎作用，若過量服用，可能導致肝臟和腎臟損傷；示意圖。（圖取自freepik）

●乙醯氨酚常見藥物：普拿疼（Panadol）、泰諾（Tylenol）。在正常劑量下，對腎臟的影響較小，主要是因為乙醯氨酚由肝臟代謝，透過葡萄糖醛酸化和硫酸化途徑形成無毒代謝物，經腎臟排出。

林軒任指出，鴉片類止痛藥之所以在正常劑量下，對腎臟的直接傷害較小，是因為此類藥物主要由肝臟代謝，透過葡萄糖醛酸化或其他途徑形成代謝物，經由腎臟排出。由於鴉片類止痛藥作用於中樞及周邊神經系統的鴉片受體，減輕疼痛感，但不顯著影響腎臟內前列腺素的生成，因此不像非類固醇類消炎止痛藥會改變腎臟的血流，或造成急性腎損傷。

●鴉片類止痛藥常見藥物：Morphine（嗎啡）、Codeine（可待因）、Tramadol（曲馬多）、Fentanyl（芬太尼），通常使用於中重度疼痛，如癌症疼痛、術後疼痛等，雖然不會直接傷腎，但代謝物可能累積於腎功能不佳者的體內，導致中樞神經副作用（如呼吸抑制），因此，腎病患者使用時需調整劑量，並審慎使用。

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