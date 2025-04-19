自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

健康網》服用止痛藥前看清楚 醫：2款傷腎要留意

2025/04/19 11:02

醫師指出，非類固醇類消炎止痛藥、COX-2抑制劑，可能傷害腎臟，假如本身有慢性腎臟病、三高、高齡等族群，使用時一定要特別注意；示意圖。（圖取自freepik）

醫師指出，非類固醇類消炎止痛藥、COX-2抑制劑，可能傷害腎臟，假如本身有慢性腎臟病、三高、高齡等族群，使用時一定要特別注意；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕當感冒、肌肉痠痛、關節卡卡時，醫師都會開立止痛藥，幫助減緩不適，亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任指出，非類固醇類消炎止痛藥、COX-2抑制劑，可能傷害腎臟，假如本身有慢性腎臟病、三高、高齡等族群，使用時一定要特別注意，同時提醒在使用任何止痛藥前，應諮詢專業醫療人員，才能確保安全和療效，並避免長期使用，以降低潛在健康風險。

林軒任在臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」發文表示，非類固醇類消炎止痛藥（NSAIDs）傷腎並不是因為「毒」，而是因為讓腎臟血管收縮，使得過濾能力下降。因此有慢性腎臟病、年紀大的長輩，使用NASIDs之前務必要注意，且NASIDs不宜長期吃，更不可空腹吃，如果吃完藥後出現水腫、尿量變少、頭暈等症狀，務必儘速回診檢查腎功能。

●常見非類固醇類消炎藥物：buprofen（布洛芬）、Naproxen（萘普生）、Aspirin（阿斯匹靈）、Ketoprofen（凱他普芬）、Diclofenac（雙氯芬酸），可用來消炎、止痛、退燒。

林軒任表示，很多人以為COX-2抑制劑「只抑制發炎、不傷胃」，所以對身體較安全，但這類藥物其實也會影響腎臟功能，在腎臟裡COX-2會產生有益的前列腺素，幫助擴張腎臟血管、維持腎血流穩定、調節鈉排出與水分平衡。對於身體血流本來就偏低的族群，如脫水、高齡、心衰竭、慢性腎臟病等，當使用這類藥物後，腎臟血流會變差，導致急性腎衰竭、水腫、高血壓、電解質失衡（如高血鉀）。

●COX-2選擇性抑制劑常見藥物：Celecoxib（希樂葆）、Etoricoxib（依托考昔），用於關節炎、慢性疼痛。

林軒任說明，相較於非類固醇類消炎止痛藥，乙醯氨酚不直接影響腎臟的血流或前列腺素合成，對COX的抑制作用較弱，且主要作用於中樞神經系統，因此對腎臟功能的干擾較少。雖然乙醯氨酚具有退燒、止痛效果，卻沒有消炎作用，若過量服用，可能產生大量NAPQI，耗盡穀胱甘肽，導致肝臟和腎臟損傷。

醫師提醒，乙醯氨酚具有退燒、止痛效果，卻沒有消炎作用，若過量服用，可能導致肝臟和腎臟損傷；示意圖。（圖取自freepik）

醫師提醒，乙醯氨酚具有退燒、止痛效果，卻沒有消炎作用，若過量服用，可能導致肝臟和腎臟損傷；示意圖。（圖取自freepik）

●乙醯氨酚常見藥物：普拿疼（Panadol）、泰諾（Tylenol）。在正常劑量下，對腎臟的影響較小，主要是因為乙醯氨酚由肝臟代謝，透過葡萄糖醛酸化和硫酸化途徑形成無毒代謝物，經腎臟排出。

林軒任指出，鴉片類止痛藥之所以在正常劑量下，對腎臟的直接傷害較小，是因為此類藥物主要由肝臟代謝，透過葡萄糖醛酸化或其他途徑形成代謝物，經由腎臟排出。由於鴉片類止痛藥作用於中樞及周邊神經系統的鴉片受體，減輕疼痛感，但不顯著影響腎臟內前列腺素的生成，因此不像非類固醇類消炎止痛藥會改變腎臟的血流，或造成急性腎損傷。

●鴉片類止痛藥常見藥物：Morphine（嗎啡）、Codeine（可待因）、Tramadol（曲馬多）、Fentanyl（芬太尼），通常使用於中重度疼痛，如癌症疼痛、術後疼痛等，雖然不會直接傷腎，但代謝物可能累積於腎功能不佳者的體內，導致中樞神經副作用（如呼吸抑制），因此，腎病患者使用時需調整劑量，並審慎使用。

更多名醫開講專欄 〉更多相關文章 〉

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中