健康網》生菜沙拉好選擇 學者推4食材：小番茄護心 奶油萵苣穩血壓

洪泰雄指出，小番茄含豐富的茄紅素，有護眼與心血管保健功效。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕清爽又營養的生菜沙拉是不少人輕食首選。不僅能補充水分，還富含各種對身體有益的維生素與礦物質。營養學者洪泰雄在臉書表示，紅葉萵苣、奶油萵苣、小黃瓜與小番茄、綠捲萵苣，以上這些食材都可以生吃，而且營養豐富，是適合製成生菜沙拉的好選擇。而其中奶油萵苣有助於穩定血壓並強化骨骼，小番茄則含豐富的茄紅素，有護眼與心血管保健功效。

洪泰雄分享4個適合製成沙拉的食材。

紅葉萵苣

這是一種葉緣呈紅紫色、皺葉型的生菜，能夠直接生吃。它富含維生素A與C，有助於抗氧化與提升免疫力；同時還含有葉酸與鉀，有益心血管健康。由於其熱量低、纖維高，也特別適合用來控制體重與促進腸道蠕動。

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奶油萵苣

其特徵是葉片嫩綠柔軟，質地如奶油般細緻。奶油萵苣的鉀與維生素K含量高，有助穩定血壓並強化骨骼，同時富含水分，能幫助補水與促進新陳代謝，其柔嫩的口感也讓它成為許多人喜愛的沙拉底菜之一。

小黃瓜與小番茄

這2種食材是生菜沙拉中的常見搭配。小黃瓜水分高、熱量低，能補水利尿、排毒；小番茄則含有豐富的茄紅素，有抗氧化、護眼與心血管保健功效，還能促進鐵吸收、幫助造血，兩者皆為極佳的生食蔬果。

綠捲萵苣

這是深綠色、邊緣尖細的捲葉型蔬菜，不僅可以生吃，還具有高纖維、低熱量的特性，對腸道蠕動與增進飽足感特別有幫助。它同時富含維生素A與葉黃素，有助於視力與皮膚保養。此外，屬於鹼性食物的它，對維持體內酸鹼平衡也有一定功效。

可生食的食材。（圖取自洪泰雄臉書）

洪泰雄補充，這些能生吃的蔬菜與蔬果，熱量低、纖維高，含有豐富的抗氧化物如β-胡蘿蔔素與茄紅素，也提供人體所需的礦物質與維生素，是控糖、減脂、保護腸道與心臟的理想食材。

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