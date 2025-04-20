自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》生菜沙拉好選擇 學者推4食材：小番茄護心 奶油萵苣穩血壓

2025/04/20 08:30

洪泰雄指出，小番茄含豐富的茄紅素，有護眼與心血管保健功效。（圖取自freepik）

洪泰雄指出，小番茄含豐富的茄紅素，有護眼與心血管保健功效。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕清爽又營養的生菜沙拉是不少人輕食首選。不僅能補充水分，還富含各種對身體有益的維生素與礦物質。營養學者洪泰雄在臉書表示，紅葉萵苣、奶油萵苣、小黃瓜與小番茄、綠捲萵苣，以上這些食材都可以生吃，而且營養豐富，是適合製成生菜沙拉的好選擇。而其中奶油萵苣有助於穩定血壓並強化骨骼，小番茄則含豐富的茄紅素，有護眼與心血管保健功效。

洪泰雄分享4個適合製成沙拉的食材。

紅葉萵苣

這是一種葉緣呈紅紫色、皺葉型的生菜，能夠直接生吃。它富含維生素A與C，有助於抗氧化與提升免疫力；同時還含有葉酸與鉀，有益心血管健康。由於其熱量低、纖維高，也特別適合用來控制體重與促進腸道蠕動。

奶油萵苣

其特徵是葉片嫩綠柔軟，質地如奶油般細緻。奶油萵苣的鉀與維生素K含量高，有助穩定血壓並強化骨骼，同時富含水分，能幫助補水與促進新陳代謝，其柔嫩的口感也讓它成為許多人喜愛的沙拉底菜之一。

小黃瓜與小番茄

這2種食材是生菜沙拉中的常見搭配。小黃瓜水分高、熱量低，能補水利尿、排毒；小番茄則含有豐富的茄紅素，有抗氧化、護眼與心血管保健功效，還能促進鐵吸收、幫助造血，兩者皆為極佳的生食蔬果。

綠捲萵苣

這是深綠色、邊緣尖細的捲葉型蔬菜，不僅可以生吃，還具有高纖維、低熱量的特性，對腸道蠕動與增進飽足感特別有幫助。它同時富含維生素A與葉黃素，有助於視力與皮膚保養。此外，屬於鹼性食物的它，對維持體內酸鹼平衡也有一定功效。

可生食的食材。（圖取自洪泰雄臉書）

可生食的食材。（圖取自洪泰雄臉書）

洪泰雄補充，這些能生吃的蔬菜與蔬果，熱量低、纖維高，含有豐富的抗氧化物如β-胡蘿蔔素與茄紅素，也提供人體所需的礦物質與維生素，是控糖、減脂、保護腸道與心臟的理想食材。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中