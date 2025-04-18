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健康網》流感不就醫3大風險 醫點名4症狀別拖

2025/04/18 20:39

醫師提醒，當出現有別於小感冒的明顯症狀，像高燒38°C以上、全身痠痛、極度疲倦，或咳嗽嚴重影響呼吸，最好馬上就醫；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師提醒，當出現有別於小感冒的明顯症狀，像高燒38°C以上、全身痠痛、極度疲倦，或咳嗽嚴重影響呼吸，最好馬上就醫；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕流行性感冒並非一般小感冒，輔大醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳表示，如果輕忽不治療，可能會拖長病程，甚至引發肺炎心肌炎等嚴重併發症，因此當出現有別於小感冒的明顯症狀，像高燒38°C以上全身痠痛極度疲倦，或咳嗽嚴重影響呼吸，最好馬上就醫，特別是老人、幼兒、孕婦或慢性病患者。

胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」與網頁指出，流感是由流感病毒引起的急性呼吸道傳染病，流感來得快、症狀嚴重，可能導致嚴重併發症。分為A、B、C三型，其中A型變異性最大，經常引起全球流行；B型則以局部流行為主；C型影響較小，不太會引發大規模疫情。

胡皓淳說，流感的症狀發展迅速，通常會突然高燒、全身痠痛、咳嗽，症狀可能持續5-7天，虛弱感可能持續2-3週。兒童比成人更容易出現腸胃不適。成人常見症狀有發燒、咳嗽、喉嚨痛、肌肉痠痛、頭痛，極度疲倦；兒童可能出現嘔吐、腹瀉、食慾不振等腸胃不適，部分會併發中耳炎。

48小時內服用抗病毒藥物

胡皓淳指出，流感雖然可以自行痊癒，但不建議「硬撐」，因為流感比一般感冒嚴重，若沒有適當治療，可能會拖長病程，甚至引發肺炎、心肌炎等嚴重併發症。必要時，醫生會開立抗病毒藥物，如克流感或瑞貝塔，幫助減少病毒複製，最好在48小時內服用，以縮短病程。此外，患者應臥床休息、多喝水、補充營養，避免劇烈運動，以利身體恢復。

胡皓淳提醒，預防勝於治療，平時應該養成戴口罩、勤洗手、保持社交距離的習慣，每年施打流感疫苗，提升免疫力，這樣才能有效降低感染風險，保護自己和家人。

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