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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》8款飲品勿裝水瓶 咖啡、中藥、茶皆入列

2025/04/18 18:55

營養師提醒，牛奶、豆漿、拿鐵這些飲品含糖與蛋白質，易使細菌大量繁殖；咖啡、茶、中藥含有單寧酸與色素，容易流下污垢，導致細菌滋生；示意圖。（圖取自freepik）

營養師提醒，牛奶、豆漿、拿鐵這些飲品含糖與蛋白質，易使細菌大量繁殖；咖啡、茶、中藥含有單寧酸與色素，容易流下污垢，導致細菌滋生；示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕環保當道，常常買了大容量的飲品帶出門時，拿水瓶分裝，覺得自己是個「環保小尖兵」嗎？營養師高敏敏提醒，牛奶、豆漿、拿鐵這些飲品含糖與蛋白質，易使細菌大量繁殖；咖啡、茶、中藥含有單寧酸與色素，容易流下污垢，導致細菌滋生；果汁、碳酸飲料易破壞塗層，且不易清洗，它們都不適合裝進水瓶中。

高敏敏在臉書專頁「高敏敏 營養師」發文指出，都說「沒事多喝水」但真的健康了嗎？快拿起喝水的杯子看一看有沒有踩雷？像是許多人會重複使用寶特瓶來裝水，以為這樣環保又方便，但其實這種1號塑膠的材質，在長期使用下可能會釋放有害物質，而且表面容易藏污納垢，瓶口過小也不易清潔。

高敏敏建議，優先選擇玻璃、不鏽鋼或陶瓷塗層水瓶。玻璃水瓶是最安全的選擇，既不會釋放有害物質，也不易殘留氣味或色素，缺點是拿起來比較重且容易碎；不鏽鋼水瓶耐用且保溫效果好，但需確認是食品級不鏽鋼（304或316不鏽鋼），如果是劣質不鏽鋼可能含重金屬；有陶瓷塗層的不鏽鋼水瓶，避免金屬與飲品接觸，可減少金屬異味，也是挺不錯的選擇。

高敏敏說，如果要使用塑膠水瓶，建議選擇5號或7號材質，較耐熱、耐用，但仍要避免長時間在車內、太陽直射的高溫環境。

高敏敏提醒，很多人都覺得水瓶是用來喝水，所以不用每天洗杯子，事實上水瓶應該每天至少清洗一次使用溫熱水搭配洗碗精，用軟毛刷具清潔杯子，瓶蓋與吸管是最容易藏污納垢的地方，矽膠圈（瓶蓋內的密封圈）也是細菌藏身的地方，建議拆下來清洗，避免孳生黴菌，由於濕氣容易促進細菌繁殖，因此水瓶清洗後應該倒置晾乾，才能真正喝得健康。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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