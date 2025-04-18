肺癌三度復發 七旬婦接受微波消融手術保住肺功能

台南七旬婦三度罹患肺腺癌，奇美醫院採微波消融手術成功治療，保留肺功能，術後恢復良好，持續追蹤中。（奇美醫院提供）

〔記者王捷／台南報導〕台南一名70歲陳姓婦人過去曾三度罹患肺腺癌，歷經兩次左肺切除手術後，再度於右肺發現新結節。考量若再開刀恐影響肺功能與生活品質，奇美醫院採用微波消融手術，透過複合手術室精準定位治療，成功保留其肺部結構，術後恢復良好，持續於門診追蹤。

奇美醫院胸腔外科主治醫師陳照坤表示，陳女最初因咳嗽半年求診，檢查發現雙側肺部多發性結節，並確診左下肺有兩處肺腺癌，遂進行切除。數年內，左上肺及右中肺相繼出現新病灶，前兩次皆以手術切除治療，第三次則改採微波消融方式。醫療團隊透過電腦斷層即時導航，以導針將熱能準確傳送至腫瘤處，避免大範圍肺組織損傷，術後陳女狀況穩定。

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陳照坤指出，隨著低劑量電腦斷層（LDCT）普及，肺癌能在早期即被發現，配合微創手術及複合手術室，有助提升治療成功率。腫瘤消融技術如微波或冷凍消融，適用於肺功能較差或無法再手術的病人，可避免傳統手術帶來的風險，並具有可重複進行、無治療劑量限制等優勢，為肺癌病患帶來更多選擇。

不過，陳照坤提醒，腫瘤消融並非適用所有患者，若凝血功能不佳、腫瘤緊鄰大血管或體積過大等情況，皆可能影響治療評估。此外，手術無法取得腫瘤檢體，對診斷仍具侷限，病人應與醫師詳談治療風險與可行性。

奇美醫院呼籲，肺癌若能及早發現，即有機會接受較溫和、保留性高的治療方式，建議有吸菸史或家族病史的民眾及早安排LDCT篩檢，把握早期介入的黃金時機。

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