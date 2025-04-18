慢性腎病易貧血 中醫輔助治療見成效

台北慈濟醫院中醫部醫師呂秉勳。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕75歲陳先生為膀胱癌與慢性腎臟病第3B期患者，左邊腎臟已經萎縮到只有7.78公分，腎臟功能下降，血紅素只有8.4 g/dl，診斷為腎性貧血，西醫每月以紅血球生成素注射治療，經中醫醫師在既有西醫治療下，搭配服用清熱消炎與補血涼血中藥7個月後，患者血紅素提升至12g/dl，貧血情況大幅改善，腎功能提升至3A期，不需再注射紅血球生成素。

台北慈濟醫院中醫部醫師呂秉勳指出，腎臟有產生紅血球生成素的功能，可以刺激骨髓產生紅血球，若腎臟功能變差，不但會影響紅血球生成，也會因體內尿毒素升高造成身體發炎，進一步影響肝臟在鐵調素的形成，不利腸胃道對鐵的吸收與釋放。

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呂秉勳說，根據國外研究統計，慢性腎臟病到第3期約有4成病人有貧血情況，第4期腎臟病有6成，第5期則是7成，而進入洗腎後的貧血患者則高達8至9成，貧血常見症狀有頭暈、疲倦、臉色泛白、易喘、心跳加速，呂秉勳醫師指出，男性正常的血紅素為13 g/dl以上，女性則是12 g/dl以上，研究發現，貧血指數下降1 g/dl，死亡率就上升5%，因此腎友必須格外注意。

他表示，腎性貧血的西醫治療包括直接促使人體造血的紅血球生成素注射和輸血兩部分，但介入時機需視病人的血紅素及病況判定，且藥物較少針對腎臟發炎予以調控；然而中醫有多種抑制發炎的用藥，可以就病人狀況予以清熱、消炎、補血，若能中西合療，就能提升治療成效。

呂秉勳說，若是一般貧血，中醫會開立補血健脾胃等湯藥，如四物湯、四君子湯等，而腎臟病患則會在這個基礎上加強腎臟修復、清除尿毒素的用藥，如黃連、大黃、具有清熱消炎之療效，生地黃、丹參則可補血涼血消炎，另外人參、當歸、黃耆則有研究證實可以刺激骨髓造血，若能持續治療，大多病人能延長造血針的注射頻率，若狀況穩定也有機會免於注射造血針，持續追蹤血紅素數值即可，上述治療，呂秉勳醫師亦進行相關文獻回顧，將研究發表於國際期刊《內分泌學前沿》。

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