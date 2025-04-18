健康網》生吐司吃2片就飆血糖 醫教3招吃得更健康

醫師提醒，生吐司整體熱量與升糖負荷（GL）偏高，若單吃2片，很容易超過血糖穩定的建議範圍；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「生吐司」口感濕潤柔軟，帶有淡淡奶香，受到不少人喜愛。不過醫師劉博仁提醒，生吐司容易添加較多奶油與糖份、整體熱量與升糖負荷（GL）偏高，若單吃2片，很容易超過血糖穩定的建議範圍。建議吐司不要單獨吃，可搭配蛋白質（如水煮蛋）或好油脂（如酪梨）；選擇膳食纖維較多的全麥吐司、1餐1至2片剛剛好。

科博特診所院長劉博仁在臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文指出，其實「生吐司」並不是指「生的沒烤過」，而是強調使用高品質原料（如鮮奶、生奶油、蜂蜜等），讓吐司更柔軟濕潤，入口即化。它常用湯種法、中種法等進階工法，使口感更綿密，也比較容易入口。

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高GI食物 不利糖尿病、減重者

不過，不論是生吐司還是一般吐司，它們的主要成分都是高筋小麥麵粉，也就是精製澱粉。這類澱粉屬於高升糖指數（GI）的食物，會讓血糖快速上升，隨後可能快速下降，引起所謂的「血糖震盪」，讓人感到疲倦、容易餓，對糖尿病患者與減重者特別不利。

想要健康吃吐司，醫師建議，可選擇全麥吐司；搭配蛋白質如水煮蛋、好油脂如酪梨等都不錯；示意圖。（圖取自photoAC）

3招健康吃 掌握適量很重要

那要怎麼吃比較健康呢？劉博仁建議：

1. 吐司不要單獨吃，可搭配蛋白質（如水煮蛋、無糖豆漿）與好油脂（如酪梨、堅果醬）。

2. 若能選擇含膳食纖維較多的全麥吐司、加入亞麻籽、糙米粉等成分，會更理想。

3. 控制份量很重要，建議一餐1至2片為限。

他總結，偶爾享受一片吐司或是生吐司，當然沒問題，重點在於我們如何搭配與掌握份量，讓飲食既能療癒心靈，也能穩定健康。

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