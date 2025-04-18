重大傷病領證人數達百萬 紙本核定通知書APP即可下載

衛福部健保署表示，若民眾罹患重大傷病，並經健保署核定通過，需要紙本核定通知書時，現可透過《健保快易通》APP下載。（圖取自shutterstock）

〔記者林惠琴／台北報導〕國內重大傷病的有效領證人數已達百萬，衛福部健保署今（18日）表示，若民眾罹患重大傷病，並經健保署核定通過，需要紙本核定通知書時，現可透過《健保快易通》APP下載，不用再親自跑一趟，省時又便利！

為了減輕重病民眾長期治療的經濟負擔，目前訂有30類重大傷病，因該類疾病就醫時，可免收部分負擔；根據健保署統計，截至今年3月底，重大傷病的有效領證人數共計100萬1175人，以「需積極或長期治療之癌症」為47萬0834人最大宗。

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健保署表示，民眾若經醫師診治屬於公告的重大傷病，可以請醫療院所代為申請或自行檢具相關資料等，向健保署申請重大傷病身分。經核定通過，除第六類慢性精神病外，皆直接註記於健保卡內。

健保署指出，為提供便民服務，已於健保快易通APP新增重大傷病專區，除原有查詢重大傷病申請進度、有效期限外，新增下載本人效期內的重大傷病核定通知書功能，因此民眾可自行下載列印使用，其效力與臨櫃申請核定通知書相同。

健保署提醒，若民眾想知道更多重大傷病申請或相關資訊，可至健保署全球資訊網的「重大傷病專區」瀏覽，或撥打健保署諮詢專線0800-030-598，手機請撥02-4128-678洽詢。

首先，民眾可在全民健保快易通APP下載重大傷病核定通知書，可先至「重大傷病進度」。（健保署提供）

接著進入「重大傷病證明」，點選「查詢」。（健保署提供）

找到欲申請的重大傷病，點選「申請核定通知書」，此時按鈕會變成「產製中」，可於申請10分鐘後，重新進入本畫面下載核定通知書。（健保署提供）

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