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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

癌細胞「偽裝白血球」！ 國衛院揭癌症轉移關鍵機制

2026/04/13 14:43

國衛院癌症研究所長查岱龍說，癌細胞會「借用」白血球的移動方式，提升移動效率、躲避人體免疫監控。（國衛院提供）

國衛院癌症研究所長查岱龍說，癌細胞會「借用」白血球的移動方式，提升移動效率、躲避人體免疫監控。（國衛院提供）

〔記者林志怡／台北報導〕超過9成的癌症死亡案例與癌細胞擴散至遠端器官有關，國衛院研究團隊發現，跨膜蛋白質MYADM被癌細胞用來啟動特定訊息傳導路徑，使癌細胞模仿白血球的移動方式，提升侵襲力與轉移成功率，但若能針對MYADM採取標靶治療策略，可展現出高度的癌細胞特異性，有望發展出治療更精準、副作用更少的對策。

國衛院癌症研究所長查岱龍解釋，正常的生理狀況下，白血球（如單核球、中性球）會利用類阿米巴式遷移，透過細胞膜產生球狀突起（blebs）來適應複雜且緊密的組織環境並高效移動。

查岱龍說，類阿米巴式遷移是白血球在人體內巡邏、防禦外敵的重要機制，但團隊發現，癌細胞會「借用」這種機制，啟動藉由過度表現MYADM蛋白與調節蛋白RhoGDI結合，促使RhoA蛋白質釋放並轉化為活性狀態，提升移動效率、躲避人體免疫監控，就像披上隱形斗篷一樣。

此外，研究團隊發現，前述機制不僅驅動了癌細胞膜突起的產生，同時也賦予癌細胞「抗失巢凋亡」的能力，讓癌細胞在循環系統中存活更久，增加成功轉移的機率，成為癌症惡化的重要推手。

查岱龍也提到，大數據與臨床檢體分析顯示，MYADM的高表現與多種癌症（如乳癌、腎癌、肺癌、淋巴癌等）的術後復發率高及病患存活率低有顯著相關，尤其循環腫瘤細胞可觀察到MYADM高度表現。

對於未來臨床治療的可能應用，查岱龍說，高量MYADM的癌細胞對RhoA抑制劑非常敏感，有望成為引導RhoA路徑藥物治療的關鍵生物標記，且抑制癌細胞中的MYADM能夠觸發癌細胞凋亡訊號，對於正常細胞則沒有傷害，若能針對MYADM研發標靶策略，可望提供患者更精準、副作用更少的治療方案。

相關研究成果已於2025年發表於美國癌症研究協會（American Association for Cancer Research，AACR）旗下的權威期刊《Cancer Research》。

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